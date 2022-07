Ajax Amsterdam - AS Eupen: le premier match pour l'Australien Jason Davidson? "J'avance petit à petit"

"Je suis à Eupen depuis deux semaines" détaille la recrue australienne venue du Melbourne Victory. " Je suis arrivé en retard car j’étais pris par l’équipe nationale australienne (NDLR: qui a décroché son ticket pour la Coupe du monde face au Pérou, en juin dernier). Je me suis un peu blessé, donc je reviens petit à petit…"

S’il s’entraîne dur, le gaucher défensif n’a pas encore pris part aux amicaux de l’AS. "Peut-être que j’aurais droit à quelques minutes à l’Ajax, on verra ce que décide l’entraîneur" sourit celui qui connaît bien le club ajacide, puisqu’il a transité par Heracles Almelo et Groningen.C’était après ses étapes au Japon (Seiritsu Gakuen) et au Portugal (Paços de Ferreira), mais avant ses passages en Angleterre (West Brom), en Croatie (Rijeka), en Slovénie (Ljubiljana), en Australie (Perth Glory et Melbourne Victory) et en Corée du Sud (Ulsan Hyundai FC).

"J’ai reçu plusieurs offres cet été.Mais il était judicieux pour moi de rejoindre l’Europe et de tenter de signer un bon début de saison, car mon objectif est d’être repris en équipe nationale d’Australie pour la Coupe du monde de cet hiver au Qatar."

C’est à Doha, justement, que Davidson (22 sélections) a croisé l’ex-gloire du football océanien Tim Cahill.Pour rappel, ce dernier est à la fois décideur à l’Aspire Academy et à l’ASEupen. "On a joué ensemble en équipe nationale avec Tim.On a pu discuter (NDLR: l’Australie disputait son match face au Pérou au Qatar) et évoquer ma situation, mon expérience et ce que je pouvais amener à Eupen."

«À voir avec Tim Cahill»

À 30 ans et avec un passeport maintes fois estampillé, le globe-trotter a donc posé ses valises au Kehrweg, rejoignant ainsi son compatriote James Jeggo. "Avec Jimmy aussi, on a discuté d’Eupen et d’autres choses avant ma signature." Et avant l’arrivée d’autres Australiens à Eupen? "Ça, il faut poser la question à Tim Cahill" plaisante Davidson. "Franchement, je n’en sais rien.L’important dans les transferts, ce n’est pas vraiment la nationalité des joueurs." Non, de fait, c’est d’abord la qualité des intéressés.D’ailleurs, à ce sujet, le gaucher ne se fait visiblement pas de souci quand il évoque le noyau noir et blanc. "On a un groupe jeune avec Eupen, mais aussi des joueurs d’expérience pour les encadrer.C’est une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur, mais je suis persuadé que l’on peut faire de bonnes choses cette saison." Et, pourquoi pas, dès ce vendredi à l’Ajax d’Amsterdam?