Tour de Liège 2022 à Pepinster : minute de silence prévue, Armand Marchant et Michel Lecomte présents

L’événement n’a nullement quitté les mémoires pepines. À la mi-juillet 2021, de terribles inondations sinistraient une grande partie de la vallée de la Vesdre. Emportant dans les flots souvenirs, patrimoine et rêves de nombre de ses habitants. Ce 17 juillet 2022, quelques jours seulement après la triste date anniversaire , le Province Cycling Tour (ex-Tour de la Province de Liège) posera justement ses valises à Pepinster. Avec un départ et une arrivée sur les hauteurs de Wegnez, non loin de là où, au cercle Ozanam, les dons avaient longtemps été stockés pour venir en aide aux victimes des eaux .