Romain et Pierre Adam signent un retour victorieux à Malmedy: « Ça faisait longtemps » (+ photos du tournoi)

« Je suis parti cinq mois en Suisse dans le cadre de mes études (NDLR: HEC), et avant ça, il y a eu le Covid. Ça faisait plus de deux ans que nous n’avions plus joué ensemble » explique le cadet. « On joue ensemble depuis qu’on est petits. Pour ce premier tournoi après autant de temps, on a plutôt bien géré »

Car si l’entente d’une paire est l’une des clés du double, la complicité peut parfois jouer de vilains tours à certains joueurs. « Disons qu’on est peut-être plus exigeants l’un envers l’autre puisqu’on connaît les qualités de son partenaire » sourit Pierre, l’aîné. Romain avoue d’ailleurs « qu’il faut parfois se contrôler, pour ne pas être trop spontané dans ses remarques (rires) ».

Les frangins ont la chance d’être plutôt complémentaires. "Si je pouvais avoir sa mobilité à la volée, ce serait top" avoue Pierre (B-15) au sujet de Romain (B-2/6). "Moi, je serai preneur de son premier service et de ses smashes" embraye le second nommé.

Une chose est sûre: le duo a vraisemblablement trouvé le bon équilibre le week-end dernier, avec cette victoire en Double Messieurs 1. "On compte plusieurs victoires ensemble, mais c’était le plus souvent en Messieurs 2" dixit Pierre Adam, qui a, aussi, la particularité d’officier comme juge-arbitre lors des semaines malmédiennes. "Ce n’est pas facile d’être à la table, de lancer des matches puis de se dire qu’il faut s’organiser pour jouer en même temps" relate Pierre Adam (25 ans).Citoyen de Chôdes, il est "à la maison" quand il œuvre au tennis de Malmedy.

«On aime me taquiner»

« Du coup, parfois j’ai des amis qui me chambrent en disant que je peux choisir mes terrains et mes adversaires. Ce qui est évidemment faux, mais on aime bien me taquiner. Mais d’une manière générale: je n’ai jamais rencontré de souci même si je jouais le tournoi tout en étant juge-arbitre. »

Le tournoi du RTC Malmedy, justement, est une véritable réussite cet été. « La météo est clémente. En cette édition 2022, on fait 65 inscrits de plus que l’an dernier, sur les deux semaines » conclut Pierre Adam, grand frère de Romain mais aussi de Manon (B + 4/6), également partenaire de double mixte à l’occasion…Une famille de véritables mordus de balle jaune, le clan Adam.

Les vainqueurs de la première semaine à Malmedy (30/6 au 10/7):

DM1: Pierre Adam - Romain Adam.

DM2: Jérôme Coune - Ludovic Dalla Corte.

DM3: Olivier Daems - Romain Adam.

DM4: Quentin Andre - Arnaud Sougne.

DM5: Thierry Collienne - Pierre Justin.

DM7: Xhavier Roche - Yannick Albert.

DD4: Caroline Kornwolf - Victoria Marche.

DD5: Mathilde Wangen - Perrine Etienne.

DD6: Anne-Sophie Noël - Isabelle Wannez.

DD7: Camille Blaise - Séverine Desaver.

D3: Nora Bodson.

D4: Marine Lagamme.

D5: Helena Heck.

M35 2: David Quevy.

M35 3: Michael Croe.

M35 4: Andreas Dries.

M35 5: Mickael John Polis.

M35 6: Pierre-François Boudart.

JG-11 G2: Arthus Nyssen.

JG-11 G3: Jules Thissen.

JG-13 G2: Antoine Thunus.

JG-13 G3: Esteban Van Aelst.

JG-15 G2: Nathan Chauvin.

JG-15 G3: Théo Mertens.

JF-11 G2: Sarah Bovy.

JF-11 G3: Laura Vasilevski.

JF-13 G2: Juliette Thunus.

JF-13 G3: Laurence Gregoire.

JF-15 G2: Estelle Nicolaes.

JF-15 G3: Charlotte Gaye.

Les catégories de cette semaine (jusqu’au 17/7):

DMx 1, DMx 2, DMx 3, DMx 4, DMx 5, DMx 6, DMx 7, DMx 8, DM +45 1, DM +45 2, DM +45 3, DM +45 4, DM +45 5, DM +45 6, M 2, M3, M4, M5, M6, M45 2, M45 3, M 45 4, M 45 5, D25 1, D25 2, D25 3, D25 4