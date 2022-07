Retour très attendu de la Parade des 6 Heures Moto au cœur de Spa, le 13 août 2022

L’événement a eu lieu une seule fois, avant la crise sanitaire, et il avait été apprécié des fans et du grand public! En gagnant le centre-ville de Spa, les concurrents des 6 Heures Moto chères à DG Sport avaient en fait assuré la meilleure promotion possible de leur épreuve, programmée le lendemain. Excellente nouvelle, à l’occasion de l’édition 2022, l’initiative sera enfin renouvelée le samedi 13 août en soirée.