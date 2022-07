Kevin Volont: «Ce Ballon d’or de P1, c’est le prix de ma régularité»

Bourlingueur au football comme dans la vie, c’est depuis Naples, en vacances, que la Ballon d’Or de P1 a répondu à L’Avenir . "On essaye de voyager un maximum avec mon épouse, Virginie. Après avoir voyagé en Amérique du Sud et en Asie, nous avons failli nous installer pour une plus longue période en Australie, mais le Covid nous a obligés à revenir. Cela m’a permis de signer en faveur de La Calamine et c’était le bon choix. Je ne vais pas faire la fine bouche, ça me fait plaisir d’être élu. Cela rendrait heureux n’importe qui de remporter une récompense individuelle. Je suis content et fier mais je dois bien avouer que c’est mon épouse qui s’est prêtée au jeu et qui tenait les comptes le mardi pour le classement (rires) " , confie l’intéressé.

«Quand j’ai dépassé Bastien Hungs…»

Et pourtant, cela n’était pas gagné d’avance. L’équipe de La Calamine avait entamé son championnat 2021-2022 en boulet de canon et l’entraîneur, Alexandre Digregorio, avait l’embarras du choix pour caper plusieurs de ses joueurs en première partie de saison.

Mais c’est alors qu’après la trêve hivernale, la formation frontalière connaît un petit creux. "Finalement on a été l’équipe la plus régulière puisqu’on a terminé tout en haut du classement. Et visiblement, en ayant manqué qu’une seule rencontre, j’ai été aussi très régulier. Lors de notre passage à vide, je suis parvenu à tirer mon épingle du jeu et c’est donc grâce à cette régularité que je reçois ce Ballon d’or. Pour être tout à fait franc, je ne m’y intéressais pas du tout en début de saison mais quand j’ai dépassé Bastien Hungs à mi-championnat, il n’a pas manqué de me charrier par message et c’est à ce moment-là qu’on a commencé à suivre le classement de plus près. Au sein du club, tout le monde m’appelait déjà “Le Ballon d’or”. Ça a mis un peu de pression positive et c’était bon enfant mais je suis satisfait d’avoir finalement tenu mon rang" sourit finalement Kevin Volont, qui a pour rappel prolongé chez les Calaminois .