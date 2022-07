La KAS Eupen a engagé le kinésithérapeute et ostéopathe Jens Tummeleer comme nouveau chef de l’équipe des kinésithérapeutes de l’équipe première.

Jens Tummeleer est belge et âgé de 45 ans. Après sa formation et de nombreuses formations supplémentaires, il a travaillé pour des équipes cyclistes de renom international (entre autres Lotto, Saxo Bank, Quick Step et Bora Hansgrohe) ainsi que pour les clubs de football du RS Waasland et de 2016 à 2019 comme ostéopathe du RSC Anderlecht. Au total, Jens Tummeleer a participé 10 fois au Tour de France en tant que physiothérapeute et ostéopathe.

Le club d’Eupen souhaite la bienvenue à Jens Tummeleer au sein de son équipe première.

+ Pour rappel, l’AS Eupen organisait sa séance photo officielle et présentait son nouveau maillot ce 13 juillet 2022