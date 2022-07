24 Heures de Spa – Francorchamps 2022: il va inviter 25 personnes à mobilité réduite

Cette saison, Nigel Bailly poursuit son exploration de la scène de l’endurance, cette fois du côté Grand Tourisme. Intégré à la formation française CMR, il pilote une Bentley Continental GT3 dans le GT World Challenge Europe, version Endurance Cup. Ce qui signifie qu’il sera au départ des TotalEnergies 24 Hours of Spa, sommet mondial des compétitions pour bolides de type GT3!

Au-delà de cette réussite sportive et de cette foi inébranlable en ses capacités, Nigel n’oublie pas que pour en arriver là, il en a bavé! Et que chaque jour, d’autres personnes, des femmes et des hommes, sont fauchées par l’existence, intégrant bien malgré elles le cercle des ‘personnes à mobilité réduite’. Le genre de truc qui vous plombe une vie, et qui oblige à rebondir. Et pour rebondir, il faut que le moral suive…

"Les personnes à mobilité réduite qui sortent de revalidation, il faut les rebooster, explique Nigel Bailly. En leur permettant notamment de vivre des aventures qui sortent de l’ordinaire. En leur démontrant que même en étant condamnées à ‘la chaise’, des choses sont possibles, des défis peuvent être relevés. Mieux, des rêves peuvent être réalisés. J’en suis le parfait exemple!"

Action, réaction! Le samedi 30 juillet, Nigel Bailly, en collaboration avec des partenaires aussi prestigieux que SRO Group, le Circuit de Spa-Francorchamps, CMR, l’AVIQ, les Editions Panini, Comet Sambre, La Fleur du Pain, SAGA Piret, CAP48, la Foundation Ladbrokes, les Aciers Gros Jean, les Ets Fayt et Coyote, invitera sur le Circuit de Spa-Francorchamps un groupe de 50 personnes, soit 25 personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, afin de leur permettre de vivre de façon privilégiée les TotalEnergies 24 Hours of Spa!

"Il s’agit d’une mobilisation caritative en ‘One Plus One’, enchaîne Nigel Bailly. L’un des objectifs de l’initiative est de montrer à des personnes concernées que le sport auto adapté existe, car je reste persuadé que trop peu de personnes à mobilité réduite osent franchir le pas…"

Ce n’est pas tout! Nigel Bailly a également la prétention de lever des fonds dans le cadre d’un projet en lien direct avec la Bentley Continental GT3 ‘Art Car’dont la livrée a été imaginée et créée par Jean Boghossian. "Un ensemble d’objets ‘designés’ou peints par l’artiste sera mis en vente afin de récolter de l’argent au profit de l’ASCTR, Association Sportive du Centre Traumatologie Réadaptation de Bruxelles, en plus de la Bentley GT3 qui prendra part à la course, reprend Nigel Bailly. Le but est d’amasser des fonds afin d’aider cette association qui compte une centaine de membres, encadrant et faisant découvrir le sport adapté, au sens le plus large du terme, à des personnes en cours de revalidation. Ce projet ambitieux est parfaitement en phase avec ma situation de pilote automobile en situation de handicap. Il vise à allier sport de haut niveau, projet humain et artistique, le tout saupoudré de combativité et de sérieux."

Vous l’avez compris: lors des prochaines TotalEnergies 24 Hours of Spa, Nigel Bailly sera au four et au moulin. Ayant beaucoup reçu pour progresser dans son activité sportive, il ne manquera de donner, ou plutôt de rendre. Juste retour des choses…