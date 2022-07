Welkenraedt A profite d’un désistement pour grimper en Wallonie Bruxelles. Avec l’arrivée de Charles Boury, en provenance de Theux, l’effectif sera suffisant pour faire face à cet ambitieux défi sportif. Au contraire, Theux n’a pas réinscrit son équipe A, faute d’effectif. Stéphane Schmitz file à Dolembreux et Ernest Jerosme à Dolhain. La même décision difficile est prise par Ozanam qui voit Kevin Marlet et Florian Bertrand prendre la direction du Pingouin.

Enfin Stavelot B disparaît de la même manière des radars après avoir perdu deux membres de la famille Canada Munoz.

En conséquence, ce ne sont pas moins de 19 équipes qui montent de P3 pour compléter les séries! Le record est pour la P2D qui affiche sept équipes qui découvrent la division. Minerois C sera le favori pour monter vers l’élite provinciale et combler l’absence d’équipe minière à ce niveau. Et le tirage intégral a aussi livré son verdict en P1.

Dans la série A, on retrouve Tiège E, Robertville A et Astoria A. Les gars du lac voudront briller, encore renforcés par le retour au bercail de Pierre Jenchenne. La série B propose Aubel A, Stavelot A et Francorchamps A. Les Aubelois seront à coup sûr à l’aise puisque leur liste de force permet d’aligner quatre joueurs classés B, grâce à l’apport de Didier Fyon. Mais voudront-ils viser le haut du panier? Quant à Francorchamps, ce sera désormais sans Victoria Poncelet partie à Dinez.

Pour les séries inférieures, il faut encore patienter. Quoi qu’il en soit, Dolhain sera fort en P3 avec aussi les arrivées de Didier Nyssen et Christian Ernst. Le départ de Frantz Perrick vers Retinne est ainsi largement compensé.

Les séries

P1A: Saint-Georges C, Tiège E, Prayon A, Patapongistes A, Chiroux A, Montegnée A, Oupeye A, Ermitage A, Chênée A, Dolembreux A, Robertville A, Astoria A

P2B: St – Georges B, Wanze A, Ans B, Viamont A, Tihange A, Ermitage B, Bardafons A, Astrid D, Donald C, Aubel A, Stavelot A, Francorchamps A

P2A: Astrid E, Welkenraedt B, Ninane B, Wanze B, Ivoz A, Cercle A, Beyne A, Retinne A, St Hubert A, Aubel B, Elsenborn A, Vervia D

P2B: Astrid F, Minerois D, Crisnée A, Marchin A, Orp A, Ninane C, Visé B, Ermitage C, Ans C, Francorchamps B, Recht A, Tiège G.

P2C: St-Georges D, Eupen A, Minerois E, Viamont B, Renaissance A, Ans D, Aywaille B, Ninane D, Dolembreux B, Spa A, Tiège F, Pingouin.

P2D: Dolhain A, Minerois C, Wanze C, Chiroux B, Templiers A, Montegnée B, Gervina A, Donald D, Malmedy A, Robertville B, Francorchamps C, Elsenborn B.