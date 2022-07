Xavier Stassen (Hombourg) s’offre un 2e Ballon d’or: «Le trophée d’un groupe» (+ classement capés P2B)

C’est le deuxième trophée pour Stassen. "J’ai remporté celui de la saison 2014-2015. C’était en P3. Ce trophée trône chez moi, mais je pense que celui-ci ira dans la buvette du club. C’est avant tout le trophée d’un groupe, plus que le mien" , précise Xavier Stassen. Il est vrai que pour ce Ballon d’or, Xavier Stassen ne pouvait évidemment pas se "caper" (c’est-à-dire: s’attribuer des points). C’est alors son adjoint, Cédric Schnakers qui prenait le téléphone après la trêve, quand il fallait donner les trois meilleurs joueurs hombourgeois.

"Oui, car durant le premier tour, j’ai toujours donné des points à mes joueurs. On a décidé avec Cédric qu’il donnerait les points quand je le méritais (voir par ailleurs)." Par ce trophée individuel, Xavier Stassen met la cerise sur le gâteau de cette folle saison, que l’Athlétique Club de Hombourg a couronné avec le titre de champion de 2B lors de l’avant-dernière journée. "C’est comme cela que je l’avais rêvé en début de saison. J’avais un plan de jeu très simple. Je me repose sur une défense de fer et je profite de la grande force offensive de mon quatuor (Thomas Beckers-Martin Schwontzen-Pierre Kever-Thomas Bauwens)" , explique l’ancien Aubelois. Ce schéma de jeu, Xavier Stassen l’a copié d’un coach qu’il apprécie: Diego Simeone de l’Atletico Madrid.

"Bien que grand fan du Real de Madrid, je me reconnais plus dans la philosophie de jeu de Diego Simeone. C’est une idole tactique pour moi. Son sens du sacrifice collectif, sa grinta. Ce sont des valeurs que j’ai retrouvées dans mon groupe. Chacun a tiré dans le même sens." Comme Simeone, Xavier Stassen a repris son club alors que celui-ci n’était pas bien.

«Le coaching, c’est usant»

"Il y a trois ans, on avait déjà mis Hombourg en P3. J’ai dit au président (Philippe Stassen) de me donner carte blanche sur le sportif. Je n’ai transféré que des gars qu’on ne voulait plus dans des clubs comme Elsaute ou Aubel. Ces garçons-là sont pétris de qualités footballistiques, mais surtout humaines" , souligne notre lauréat. Des qualités dont l’At (h)etic (o) Hombourg aura besoin en P1 la saison prochaine.

"Ce n’est plus mon problème (rires). C’est à Michel Schwontzen de prendre le relais. Je reprendrai le brassard de capitaine s’il le désire, mais le coaching, c’est tellement usant physiquement et mentalement. Je suis encore trop jeune pour cela", conclut celui qui va (re)devenir "seulement" gardien, mais qui reste double vainqueur du Ballon d’or de l’Avenir Verviers.Respect!

Déjà plusieurs titres et trophées pour Xavier Stassen. ©EDA JR Marot

«Xavier veut toujours être le premier»

Étant joueur-entraîneur, Xavier Stassen avait pris la décision de ne "caper" que ses équipiers, par souci d’éthique. "Je sais que cela l’embêtait quand même un peu", sourit son adjoint Cédric Schnackers. "Je lui avais d’ailleurs dit à l’époque que je voulais bien prendre en main ce boulot." Le résultat du premier tour a changé la donne. "Il prend 27 points sur base des votes des autres coachs, ce n’est pas anodin. Il râlait, car il veut toujours être premier. Donc, nous avons décidé que quand il méritait des points, je vous le disais au téléphone", explique Cédric Schnackers. Cela a permis à Xavier Stassen de remonter et de profiter du manque de régularité du Verviétois Medhi Lomma qui n’a pas réalisé un second tour aussi prometteur que le premier.

Cédric Schnackers, T2 à Hombourg. ©Eda Éric Muller

Le rôle important de «Sushi» Beckers

De son côté, le T2 de Hombourg Cédric Schnackers veut, lui aussi, d’abord mettre en avant l’esprit du groupe. "C’est avant tout le ballon d’or de tout un groupe. Tout le monde a suivi Xavier dans sa tactique. Nous avons été critiqués à de nombreuses reprises, mais cela nous faisait bien rire en lisant votre journal. Xavier est le meilleur gardien de la série, il nous a sortis à presque chaque moment clé des arrêts dignes de la nationale. Mais si Xavier a été si performant, c’est aussi grâce à Thomas Beckers. "Sushi" a été exceptionnel à chaque entraînement, toujours souriant et pour mettre l’ambiance. Il a répondu présent les quelques fois où Xavier a fait appel à lui. Il a poussé Xavier à être meilleur" , conclut le T2 hombourgeois.

Le classement final du Ballon d’or l’Avenir Verviers de P2B, saison 2021-2022

VOTES DU CORRESPONDANT

Philippe Duchesne (l’Avenir Verviers – P2B): Stassen (Hombourg) 10, Galère (Warsage) 8, Ruis Jacinto (Espoir Minerois) 6, Mbazoa (Warsage) 4, Sangiovanni (FC 3 Frontières) 2.

VOTESDESENTRAÎNEURS

(À noter: le Ballon d’or l’Avenir Verviers de P2B est organisé entre équipes de l’arrondissement verviétois et proches alentours)

David Malta (Aubel B): Lomma 9, Sangiovanni 6, Bauwens 3.

Gino Piol (Espoir Minerois): Galère 9, Kever 6, Lomma 3.

Xavier Stassen (Hombourg): Sangiovanni (FC3F) 9, C. Schonbrodt (Aubel B) 6, Lusinga (RCS Verviers) 3.

Boris Lambert (Olne): A. Charef (Aubel B) 9, Sangiovanni (FC3F) 6, Hungs (Warsage) 3.

Fabrice Burdziak (FC3 Frontières): Stassen (Hombourg) 9, Jacinto (Espoir Minerois) 6, Mbazoa (Warsage) 3.

Toni Castagna (RCS Verviers): Jacinto (Espoir Minerois) 9, Hungs (Warsage) 6, Debante (Espoir Minerois) 3.

Michel Remacle (Warsage): Jacinto (Espoir Minerois) 9, Stassen (Hombourg) 6, Lomma (RCS Verviers) 3.

68 points: Stassen (Hombourg).

66 points: Lomma (Verviers).

62 points: Ruis Jacinto (Espoir Minerois).

53 points: J. Thomsin (Espoir Minerois).

52 points: Galère (Warsage).

46 points: Sangiovanni (Trois Frontières).

26 points: A. Charef (Aubel B), Hungs (Warsage).

25 points: Kever (Hombourg), Lusinga (Verviers).

24 points: Lennertz (Aubel B).

23 points: Schonbrodt (Aubel B).

22 points: Mbazoa (Warsage), Renauld (Warsage).

20 points: Struzik (RCS Verviers).

19 points: Hick (Hombourg).

17 points: Legast (Olne), Pottoms (Hombourg).

16 points: Dreezen (Verviers), G. Gaillard (Espoir Minerois).

15 points: Bauwens (Hombourg), Belboom (Hombourg), Collinet (Trois Frontières), Debante (Espoir Minerois), Droeven (Warsage), Scherpereel (Warsage), Tchite (Verviers).

14 points: Jungblut (Trois Frontières), Larondelle (Olne), Lesecque (Olne), Pesser (Aubel B).

13 points: Belle (Trois Frontières), Desmit (Warsage), Gouem (Trois Frontières), Massart (Olne), Saccaro (Olne).

12 points: L. Beckers (Aubel B), Boulmalff (RCS Verviers), Degueldre (Hombourg), Simonis (Olne), Vanderbeck (Warsage).

11 points: Bonaventure (Olne), D. De Zorzi (Olne), Garroy (Olne), Pauporte (Aubel B), Renardy (Trois Frontières), B. Thomsin (Espoir Minerois).

10 points: Bourhaba (RCS Verviers), Cloes (Aubel B), Cornet (Trois Frontières), Kariger (Olne), Lekeu (Minerois), Salimou (Trois Frontrières).

9 points: Baltus (Hombourg), Maquinay (Olne), Pelsser (Warsage), Schwontzen (Hombourg), Schyns (Trois Frontières), Tamburrini (Verviers).

8 points: Bartholome (Hombourg), Dorthu (Hombourg), François (Trois Frontières), Goffart (Aubel B), Lazzari (Aubel B), Sluysmans (Warsage).

7 points: Amata (Aubel B), Bemelmans (Espoir Minerois), Cherif (Verviers), C. Dejalle (Aubel B), W. Ernst (Aubel B), Franssen (RCS Verviers), Rampen (Trois Frontières), A. Smits (Aubel B), Wattieau (Trois Frontières).

6 points: Alvarez (Espoir Minerois), Arakasa (Verviers), Bayard (Hombourg), Beuken (Aubel B), De Iuliis (Warsage), Gatez (Trois Frontières), Jochmans (Olne), Longaretti (Warsage), Moscato (Warsage), Serruys (Olne), Van Acker (Espoir Minerois).

5 points: Becker (Espoir Minerois), Th. Beckers (Hombourg), Bertrand (RCS Verviers), Biermar (Warsage), Lucassen (Espoir Minerois), Martin (Hombourg), Meunier (Hombourg), Tamma (Espoir Minerois), Vervier (Aubel B).

4 points: Th. Beckers (Homourg gardien), Bracher (Espoir Minerois), Bracken (Trois Frontières), Collin (Olne), Jeunehomme (Warsage), Leclercq (Espoir Minerois), Mertens (Espoir Minerois), Nelissen (Warsage), Noel (Olne), A. Simonis (Warsage).

3 points: Anisglan (Aubel B), C. Beckers (Aubel B), Chaineux (Aubel B), Corteil (Espoir Minerois), Crenier (Warsage), Dumont (Aubel B), Duthoo (Aubel B), Elias (RCS Verviers), Heydens (Warsage), Jerosme (RCS Verviers), Leonard (Espoir Minerois), Meyers (Warsage), Nols (Aubel B), Onder (RCS Verviers), Roex (Aubel B), Rupier (Verviers), Tecqmenne (Olne), Van Hoof (Aubel B), Vervoir (Olne), Voncken (Trois Frontières).

2 points: Baumans (Espoir Minerois), Bayram (Warsage), Campo (Aubel B), Franck (Trois Frontières), J. Gaillard (Espoir Minerois), Gerrekens (Trois Frontières), Grignard (Olne), Heudt (Espoir Minerois), Marlet (Aubel B), Mokoko (RCS Verviers), Mond (Olne), Tricha (Aubel B), Vita (RCS Verviers), Wadeleux (Espoir Minerois).

1 point: Ayvazoglou (RCS Verviers), Corin (Espoir Minerois), Dakir (Espoir Minerois), F. De Zorzi (Olne), L. Dejalle (Aubel B), Duthoo (Hombourg), Habets (Hombourg), Hilligsman (Trois Frontières), Nicolaije (Trois Frontières), Schonbrodt (Warsage), Snaeckers (Hombourg), Spits (Aubel B), Tahar (RCS Verviers).