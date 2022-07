Une médaille pour Adrien Rassenfosse à Belgrade

Adrien Rassenfosse forme avec le Namurois Louis Laffineur et le Marneffois Tom Closset l’ossature de l’équipe belge engagée dans les championnats d’Europe U19 à Belgrade. Rajoutez-y Alessi Massart et Tim Giltia et c’est la crème des espoirs belges qui concoure en Serbie. Ce samedi soir, l’équipe s’est inclinée 1 à 3 sur la Roumanie, tête de série numéro un. Ce résultat reste une performance pour les jeunes joueurs belges qui ont atteint l’objectif fixé par le coach Oleg Danchenko, à savoir une place en demi-finale. Lors de ce match couperet, Adrien Rassenfosse, originaire de Pepinster a tenu l’équipe dans le match par sa victoire sur Eduard Ionescu, au terme d’une belle à sens unique sur le score de 11 à 1. Par contre il échoue sur le numéro 2 européen, Darius Movileanu, trois sets à un. Adrien retrouvera peut-être cet adversaire dans le courant de la semaine lors de l’épreuve individuelle ou lors des doubles où il visera à chaque fois une médaille.