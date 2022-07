« Après deux ans de pause forcée pour cause de situation sanitaire, on ne s’attendait pas à voir autant de monde » avoue Céline Brenu, présidente du club malmédien. « On tablait sur 350, voire 400 participants au maximum. » Mais force est de constater que la compétition organisée en bord de Warche jouit toujours de son excellente réputation dans le milieu du bad.

« Il y a le volet festif du week-end, oui, mais le sportif aussi! » rappelle Céline Brenu. « Le tournoi est connu et, même si certains du côté de Bruxelles essayent de nous imiter, ils ne font qu’essayer… »

Les régionaux s’illustrent

Si 60% des participants sont néerlandophones, les clubs du sud du pays et de l’arrondissement verviétois n’ont pas eu à rougir ce week-end.

Ainsi, Auriane Vasileski, ex-joueuse de Malmedy désormais affiliée à Verviers, s’est hissée jusqu’en finale en Simple Dames 9.

Associé à Nele Bauweleers (MBC Drop), le régional de l’étape Guillaume Ziant a remporté la catégorie MX 7. Moins de réussite en finale du DM7, où son duo avec l’ex-président du club de Malmedy Luc Caëls (aujourd’hui à Lierneux) s’est incliné face à la paire Julien Tilkin (Huy) – Quentin Digneffe (Coq Mosan).

Enfin, on épinglera le week-end réussi des Malmédiennes Adèle Desmedt et Evelyne Marichal malgré la défaite en finale du Double Dames 10.

« Le bilan du week-end est franchement positif! » Plus largement, c’est la saison du BC Malmedy qui est à saluer. Outre ce week-end de juillet et le tournoi des jeunes du mois d’avril, le club a également organisé les championnats de Belgique en novembre dernier. « Ce fut intense. On verra ce que la saison prochaine nous réserve. »

En attendant de définir l’agenda, le badminton malmédien et ses 90 membres continueront leur développement. Tant au niveau des jeunes ( « Il faut assurer la relève » ) que des adultes (« On augmente le nombre d’équipes inscrites en interclubs » ), la motivation est là, vous l’aurez compris.

Retrouvez ci-dessous les photos du tournoi malmédien

Le palmarès complet du tournoi national 2022 du Badminton Club Malmedy (9 et 10 juillet 2022)

SM 10

1

Ludovic Colon

2

Quentin Servais

3/4

Adrien Gago Vazquez [1]

3/4

Guillaume Hotton

SM 11

1

Paul Soulaine

2

Xavier Laguesse [3]

3/4

Niel Beynaerts [4]

3/4

Gary Moonen

SM 12

1

Wim Boes [4]

2

Willem Van Rijn

3/4

Jeroen Deroo [1]

3/4

Bavo Decoene [3]

SM 3

1

Laurent Cuccu

2

Wouter Naert [1]

3/4

Léo Lejeune

3/4

Maxime Borsu [2]

SM 4

1

Milan Quintens [1]

2

Vincent Verbeeck [2]

3/4

Joris Penneman

3/4

Simon Canelle

SM 5

1

Antoine Dupont

2

Victor Janssens

3/4

Robbe De Sitter [1]

3/4

Cyril Bairin [2]

SM 6

1

Max Trappeniers [1]

2

Maxime Vanderheyden [2]

3/4

Maxime De Vuyst

3/4

Grégoire Gosin

SM 7

1

Aymeric Taquet

2

Milan Vincent [2]

3/4

Nico Steinbeck [3]

3/4

Rémy Pham An Tu

SM 8

1

Nohan Marlier

2

Nicolas Vanriet

3/4

Sacha Hanno

3/4

Gregory Xhignesse

SM 9

1

Antonio Cellauro [2]

2

Jona Raemdonck

3/4

Philippe Brenu

3/4

Toby Muys

SD 10

1

Anika Solanki

2

Nikita Tratsaert [1]

3

Mathilde Neve

4

Adèle Desmedt [2]

SD 11

1

Evy Deschaumes [1]

2

Aadya Solanki

3/4

Elisa Lurot

3/4

Camille Dissaux

SD 12

1

Sandrine Bosmans

2

Elie Dubois

3/4

Sarah Looze

3/4

Floriane Lamberty

SD 3/4

1

Lissa Bal [1]

2

Kato Vanroye

3

Sarah Van Holsbeeck [2]

SD 5/6

1

Jolien Decoster [1]

2

Anémone Monfort [2]

3

Manou Debruyckere

4

Jenny Barth

SD 8

1

Christine Cutting [1]

2

Melanie Bourgeau

3

Sanne De Pauw

SD 9

1

Romane Chenot [1]

2

Auriane Vasilevski

3

Kathy Laczny [2]

DM 11

1

Paul-Etienne Florent [1]

Simon Guiot

2

Joseph Vilbbas [2]

Julien Vilbbas

3/4

Loic Gosset

Noah Schouben

3/4

Thomas Hurlet

Arnaud Ninane

DM 12

1

Axel Bonmariage

Cyril Geyskens

2

Maxime Bouhy

Emmanuel Lefebve

3/4

Jonas De Craemer

Jeroen Deroo

3/4

Rudy Ansotte [2]

Julien Caldana

DM 3

1

Robbe Brees [2]

Bjorn Van De Pas

2

Jannes Hellemans

Syed Muhammad Ali Sohaib

3/4

Evert Bastiaens

Lander Borgonjon

3/4

Gilles Borchgraeve

Jonathan Van Marcke De Lummen

DM 4

1

Fabian Briffeuil

Adrien De Vreese

2

Tamas Gommers

Olivier Van De Vliet

3/4

Alexander Brumagne

Thomas Lambregts

3/4

Niels Devos [2]

Xander Verplancke

DM 5

1

Michael Malotaux

Denis Vermylen

2

John Blot

Denis Van Humbeeck

3/4

Remie Billiouw

Wout Deleu

3/4

Stijn Deherder [2]

David Van Assche

DM 6

1

Jonathan Jadot

Christian Leclercq

2

Raphaël Racquet

Antoine Voisin

3/4

Simon Krols [2]

Aaron Labarque

3/4

Gregory Pesch

Nico Steinbeck

DM 7

1

Quentin Digneffe [2]

Julien Tilkin

2

Luc Caëls

Guillaume Ziant

3/4

Niel Beynaerts

Max Trappeniers

3/4

Jean Aubert

Maxime Mambourg

DM 8

1

Nohan Marlier

Aymeric Taquet

2

Wout Maes

Thijs Verbelen

3/4

Kevin Gisgand

Glenn Vanwinkelen

3/4

Aidan Cambier [2]

Loris Leukers

DM 9/10

1

Niels Expeels [2]

Jona Raemdonck

2

Guillaume Hotton [1]

Gaston Monfort

3/4

Bryan Salah

Said Salah

3/4

Quentin Servais

Francois Wanlin

DD 10

1

Aadya Solanki

Anika Solanki

2

Adèle Desmedt

Evelyne Marichal

3/4

Antje Funk

Mulan Hofmans

3/4

Camille Dissaux

Auriane Vasilevski

DD 11

1

Elisa Lurot

Anais Namur

2

Estelle Gyetvai [1]

Kim Gyetvai

3

Bo Debruyckere [2]

Valérie Lognoul

4

Aurélie Gybels

Karine Vilbbas

DD 12

1

Julie Lurot [1]

Milena Salam

2

Carla Clicteur

Marie Monique Ramjoie

3/4

Emily Cornelissens

Lieze Landuyt

3/4

Floriane Lamberty

Fanny Noel

DD 3

1

Charlotte Coesens [1]

Noemie Gendron

2

Anne Line Bruyer

Emeline Mercier

3/4

Nena De Dauw

Kathleen Verspreet

3/4

Jolien Decoster

Emma Mussche

DD 4

1

Valerie De Mey

Brenda De Wilde

2

Aurélie Baijot [2]

Rachel Delforge

3/4

Nele Bauweleers

Sarah Van Holsbeeck

3/4

Mathilde Olivier

Roxane Pelissier

DD 5

1

Sara Careelmont

Nele Devriendt

2

Laetitia Buelens

Debora Sanchez Morate

3/4

Zoe Parmentier

Fanny Perche

3/4

Camille Coppenolle

Lola Coppenolle

DD 6/7

1

Elke Barbier

Laure Barbier

2

Verena Steinbeck [2]

Sarah Waldeyer

3/4

Lore Koopmans [1]

Annechien Ooms

3/4

Sharona Noët [4]

Annelien Schelfhout

DD 8/9

1

Coleen Vandersteen

Celine Walraevens

2

Romy Goossenaerts [1]

Lindsey Wenzlawski

3/4

Amandine Desmet

Julie Dressen

3/4

Virginie Antonello

Isabelle Dorao

MX 10

1

Anh Nam (Nicolas) Hoang

Juliann Tirions

2

Jo Franssen

Lieze Landuyt

3/4

Arne Meylemans

Romy Goossenaerts

3/4

Julien Beco

Virginie Antonello

MX 11

1

Guillaume Mele [2]

Kim Gyetvai

2

Alexandre Sinaeve

Céline Guillaume

3/4

Paul-Etienne Florent [1]

Agnes Milaire

3/4

Simon Guiot

Mathilde Neve

MX 12

1

Axel Bonmariage

Sandrine Bosmans

2

Wim Boes

Helen Hochstrasser

3/4

Brecht Devriendt [2]

Bo Debruyckere

3/4

Aurelien Detournay

Mulan Hofmans

MX 3

1

Vincent Stradiot

Emma Mussche

2

Robbe Brees [1]

Lissa Bal

3/4

Wouter Naert

Arisha Somers

3/4

Gilles Borchgraeve [2]

Anne Line Bruyer

MX 4

1

Ben Van Herbruggen

Astrid Verherbruggen

2

Bastien Verbeiren [1]

Juliette Pottiez

3/4

Victor Janssens

Mathilde Olivier

3/4

Thomas Maes

Helene Hendrickx

MX 5

1

Davy Roosen

Lore Koopmans

2

Dylan Colonne

Tine Godde

3/4

Thomas Lambregts [1]

Laure Barbier

3/4

Dominic Curadeau Tapp

Fanny Perche

MX 6

1

Thomas Sterckx

Laetitia Buelens

2

Christian Leclercq

Cristal Antoniasse

3/4

Louis Mathieu

Jenny Barth

3/4

Jean Louis Leuckx [1]

Camille Coppenolle

MX 7

1

Guillaume Ziant

Nele Bauweleers

2

Gregory Xhignesse

Sarah Waldeyer

3/4

Tim Van Den Berghe

Sharona Noët

3/4

Maxime Vanderheyden

Melanie Bourgeau

MX 8

1

Quentin Digneffe

Nina Subasic

2

Julien Tilkin [2]

Catherine Crickboom

3/4

Glenn Vanwinkelen [1]

Nele De Mulder

3/4

Maxime Mambourg

Mathilde Fraipont

MX 9

1

Rémy Pham An Tu

Christine Cutting

2

Francois Wanlin [2]

Anais Namur

3/4

Geoffrey Chavanne

Sandrine Winkin

3/4

Alexandre Couvreur

Evelyne Marichal