Simon Beaupain et Federico Iannaccone ont été battus en finale par les Marocains Younes Lalami Laaroussi et Adam Moundir 3-6, 6-3 et 11/9 au super jeu décisif.

Simon Beaupain (ATP 794), 23 ans, compte un titre ITF en double à son palmarès, conquis cette année à Budva au Monténégro (15.000 dollars/terre battue) mais aucun encore en simple.