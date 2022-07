Le Theutois Olivier Aerts échoue à 30 secondes aux 25H Fun Cup 2022 (photos)

"Nous avons vécu une course magnifique" , confiait-il, même pas déçu, à sa descente du podium. "Grâce à une voiture parfaite, nous avons pu jouer devant avec les cadors de la discipline. Au final, c’est une question de consommation et de stratégie qui a décidé du nom des vainqueurs. La deuxième place que nous avons décrochée en équipe, nous allons la fêter tous ensemble, comme il se doit."

Olivier Aerts ne fut pas le seul pilote régional à goûter au champagne de la victoire de catégorie. Francis Plunus et Éric Jardon, incontournables animateurs de la catégorie biplace depuis de nombreuses années, y ont remporté un nouveau succès en compagnie de deux jeunes rallyemen.

«Ça change du rallye»

Tom Rensonnet y faisait son retour à la compétition après son accident du rallye du Wallonie, alors que Grégoire Munster découvrait les épreuves en circuit et la VW Fun Cup, non sans surprise.

"Cela change du rallye", souriait-il. "Je fus surtout très impressionné par le trafic sur la piste. C’était tout simplement incroyable."

Il est vrai qu’avec 119 autos au départ, cela faisait du monde. Plus de quoi surprendre Manu Nava qui était déjà de la toute première course de ces Coccinelles des temps modernes, il a tout juste vingt-cinq ans. Avec ses équipiers David Doutrepont, Olivier Maréchal et Christophe Geoffroy, il évita tous les pièges pour terminer dans le Top 15 final. Quant à John Wartique et Gino Bux, les "fils" de Bob Cramer, ils ont remporté leur match par KO face à la "Vaillante" éliminée suite à un accrochage dès les premières minutes de course.