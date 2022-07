L’AS y présentait son équipe, à deux semaines de la reprise du championnat de D1A."Il est important de montrer qu’on est là pour notre public" soulignait le Soumagnard de l’Alliance Gary Magnée, entre deux autographes.

"Des moments comme ceux d’aujourd’hui nous permettent de leur rappeler qu’ils sont importants: ils nous soutiennent pendant la saison, c’est ici l’occasion de leur dire que nous aussi, on est avec eux. Eupen n’est pas un club du top belge, mais ça fait plaisir de se sentir poussé par le public lors de nos rencontres.Ça donne envie d’en faire encore plus sur le terrain!"

Les jeunes Lorenzo Offermann et Dario Oger se sont prêtés au petit jeu des autographes pour la première fois. ©Romain RIXHON

Et les supporters avaient l’air ravis ce dimanche: ils étaient plusieurs centaines à avoir fait le déplacement pour voir leur « nouvelle » équipe, celle qui défendra le blanc et le noir tout au long de la saison 2022-2023.

"On a bien travaillé avec le nouvel entraîneur (NDLR: Bernd Storck).On sait ce qu’il attend" assure le médian. "Je ne me fais pas de souci pour le championnat" répond-il, quand on lui explique qu’Eupen sera vu comme une équipe qui jouera d’abord pour ne pas descendre. "On commence fort sur nos quatre premiers matches de championnat (NDLR: contre Charleroi, Bruges, Genk, Antwerp) mais si on fait ce que le coach nous demande et si on répète ce qu’on fait bien à l’entraînement, il n’y aura pas de souci."

Gary Magnée et l'AS Eupen à la rencontre des supporters. ©DLIZ

Après avoir pris le temps d’aller à la rencontre de leurs fans, les Pandas vont désormais entamer la dernière ligne droite de leur préparation. « Samedi, on a perdu à Kaiserslautern mais on restait sur une grosse semaine de travail. On verra ce vendredi (NDLR: 15 juillet) à l’Ajax ce qu’on peut faire ou pas. »

La reprise de la D1A, ce sera, déjà, le 23 juillet à Charleroi. En attendant, le travail ne manque pas au Kehrweg. Et l’un ou l’autre renfort sont encore attendus à l’AS Eupen.