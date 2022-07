Ysaline Bonaventure, 27 ans, 144e mondiale et plus haute représentante de l’arrondissement de Verviers, s’est inclinée en deux sets – 6-1, 6-3 - face à la jeune Tchèque de 17 ans, Linda Noskova, 142e mondiale et tête de série N.5, en moins d’une heure (54 minutes).

La numéro 5 belge espérait remporter son deuxième tournoi cette saison sur le circuit ITF après celui de Bendigo en Australie (60000 dollars) début janvier.

La Stavelotaine compte 12 titres ITF à son actif, dont trois dotés de 60000 dollars.