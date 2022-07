"En deuxièm emi-temps, on a un peu craqué puis on encaisse.On savait que la fin de match serait difficile car on a vécu une semaine très intense.On s’y attendait…"

Rien d’alarmant donc, dans ce qui reste une rencontre d’avant-saison, qui plus est face à une formation de Bundesliga 2 qui reprend la compétition le week-end prochain. Enfin, on retiendra le but du jeune Offermann, les titularisations de Van Genechten et Charles-Cook et, dans l’autre sens, le nouveau début de match sur le banc du jeune Ignace N’Dri.

Kaiserslautern 4 – Eupen 1

Buts: Wunderlich (1-0, 60e), Lobinger (2-0, 63e; 3-0, 67e), Offermann (3-1, 85e ), Redondo (4-1, 88e)

Kaiserlautern: Luthe, Zimmer (73e Sessa), Tomiak (46e Bünning), Kraus (73e Hippe), Zuck (61e Durm), Niehues (73e Basenach), Ritter (73e Bakhat), Hanslik (46e Hercher, 48e Schad), Wunderlich (61e Lobinger), Redondo, Boyd (61e Kiprit)

Eupen: Nurudeen, Van Genechten (80e Turco), Kral, Lambert, Gorenc (68e N’Dri), Charles-Cook, Peeters, Christie-Davies, Magnée (68e Magee), Nuhu (76e Oger), Prevljak (80e Offermann).