Ce sera à Pirmasens, à 280 km d’Eupen, face au FC Kaiserslautern.Un véritable test puisque ce club historique allemand vient de retrouver la Bundesliga 2.

"On a joué des jeunes à Cologne, des adultes à domicile face à Aix-la-Chapelle… Ici c’est une étape de plus: ce sera costaud. Une D2 allemande, ça vaut bien une D1 belge.Ce sera solide comme test!" estime Jérôme Déom, arrivé l’été dernier au Kehrweg où il a, depuis, soufflé le chaud et le froid.

Les nombreux départs, l’arrivée de recrues qui doivent encore trouver leurs marques et, surtout, la signature de l’entraîneur Bernd Storck sont autant de nouveautés qui vont redistribuer les cartes.

"Pour le moment, je me sens bien sur le terrain.Je donne le maximum et je travaille beaucoup" résume Jérôme Déom, plutôt en vue lors du dernier amical des Pandas, face à Aachen. "J’ai remporté pas mal de duels.Je me sentais plutôt bien pendant ce deuxième match" dixit l’ex-joueur du Standard de Liège et du MVVMaastricht. "Au niveau collectif, les choses se mettent peu à peu en place."

À 23 ans et avec une saison à l’AS derrière lui, Déom sait qu’il doit franchir un cap cette saison. Le natif de Libramont veut changer de statut.Que ce soit dans le vestiaire ou sur la pelouse. "La saison passées, j’étais nouveau.Ce n’est pas toujours facile.Ici, les choses sont différentes puisque c’est ma 2esaison.On verra si ce sera aussi le cas sur le terrain" sourit le médian, conscient qu’il est important de bien accueillir les petits nouveaux. "Oui, je sais ce que c’est!"

Kaiserslautern et puis…l’Ajax d’Amsterdam

Déom voudra réussir son nouveau test, ce samedi face à Kaiserslautern, avant de clôturer la préparation par un joli match de gala, à l’Ajax d’Amsterdam. Ce sera le vendredi 15 juillet. "C’est un des plus grands clubs d’Europe, l’un des meilleurs centres de formation du monde.Donc ce sera une très belle affiche pour nous, peu importe l’équipe qu’ils choisiront d’aligner!"