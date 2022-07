Tennis de table: Claude Junius se retire de ses derniers mandats

"Ma fonction m’a amené à suivre les jeunes Belges sur les championnats d’Europe cadets" explique-t-il. "Le premier a été Cédric Nuytinck, l’actuel numéro un belge. C’était en Italie."

Les jeunes, il les formait aussi dans son club de toujours, le TT Vervia dont il est aujourd’hui président d’honneur. "J’ai commencé à jouer à Saint-Joseph, déjà dans les locaux de la rue Renier. Puis il y a eu la fusion avec le TT Sainte Julienne et ainsi est apparu le nom du TT Vervia. Là, avec mon diplôme d’entraîneur niveau 2 et avec une solide équipe, on a mis en place une école de jeunes performante. Mais on savait aussi s’amuser." C’est de ce parcours en club que sont nées de belles amitiés. Il cite Guy Winandy et Gauthier Rassenfosse. Et puis il y a son épouse Arlette qui dégage la même énergie que lui. Leur credo, c’est "travail et efficacité" mais aussi "pudeur et discrétion". Évidemment, dans les réunions ou pour les sélections, Claude sait aussi trancher et prendre position: c’est (aussi) ça, le rôle d’un dirigeant.

Rassurez-vous: on va encore le voir dans les salles de ping. Il reste en charge de l’entretien du centre de Blegny et à ce titre, on l’a encore vu à l’œuvre récemment pour remplacer le tapis de sol. Mais il aura désormais plus de temps pour ses enfants et petits-enfants et ça, c’est mérité.