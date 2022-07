Une fois de plus, les Coccinelles des temps modernes vont s’élancer à l’assaut du Raidillon pour le plus long sprint de l’année. C’est devenu une habitude, la victoire dans la plus longue course d’endurance se joue souvent à pas grand-chose. Aussi les équipes essayent de mettre tous les atouts de leur côté. La météo pouvant être incertaine, même pendant l’été et surtout sur le plus beau circuit du monde, certains n’hésitent pas à compléter leur équipage avec des spécialistes du pilotage dans des conditions difficiles. On retrouvera ainsi sur la grille de départ ce samedi à 16 heures plusieurs rallyemen régionaux.

Outre l’inusable Jean-Pierre Van de Wauwer qui a trouvé refuge au sein de l’équipe Kronos, Francis Plunus et Éric Jardon ont dès lors fait appel à deux jeunes espoirs de nos épreuves routières. Ils partageront en effet le volant de leur biplace avec Grégoire Munster et Tom Rensonnet dont ce sera le retour à la compétition après son accident au rallye de Wallonie. De quoi permettre à ce quatuor inédit de jouer la gagne dans leur catégorie. Gino Bux sera, lui aussi, de la fête. Avec son fidèle ami John Wartique, ils ont choisi de défier la "Vaillante" en jouant les fils de Bob Cramer.

"On sait que la VW Fun Cup est une affaire de spécialistes, du moins si l’on veut jouer devant" , confie John Wartique. "Avec Gino et nos deux autres équipiers, nous allons tout mettre en œuvre pour terminer devant l’équipe Vaillante. Ce qui nous semble réalisable! En dehors de cet objectif légendaire, on va surtout s’offrir une tranche de bon temps entre copains, sans aucune prétention."

C’est une autre caractéristique de cette épreuve qui se veut amicale. Ce week-end, toute une série d’animations permettront à chacun de passer un agréable moment dans la Cuvette de l’Eau Rouge.