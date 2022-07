La crise sanitaire et l’arrêt des compétitions avaient finalement privé l’expérimenté médian du come-back espéré.

"C’était il y a deux ans.Je comptais reprendre en douceur, puis avec le Covid, ça ne s’est jamais fait" se souvient l’intéressé. Cette fois, il espère que ce sera la bonne, puisque Fred Thelen va reprendre le football du côté de Welkenraedt, promu en P2.

"Je connais l’entraîneur Greg Degotte et, signer à Welkenraedt, c’est retrouver mon club formateur.Mais j’arrive sans prétention.On verra si j’arrive à tenir la route.Si ce n’est pas le cas, ça n’ira pas plus loin" prévient-il.

Passé notamment par Dison, La Calamine et Welkenraedt, le solide médian de bientôt 38 ans avait stoppé le football au terme de la saison 2017-2018, mais il avait continué le futsal au Celtic Aubel, tout en poursuivant sa belle progression dans le monde du tennis, où il est classé B0.

« Le football me manquait et signer à Welkenraedt, ça reste particulier.Le défi en P2 est séduisant, plus qu’il ne l’aurait été si le club était resté en P3. On va voir ce que ça va donner » sourit le citoyen d’Henri-Chapelle, dont le fiston évolue au FC 3 Frontières. « Il est vrai que ça aurait dû se faire il y a deux ans pour moi au FC3F, mais ça n’a pas été possible. C’est ainsi.Mon fils joue là-bas mais de mon côté, je vais finalement reprendre dans le club de mes débuts » conclut la dernière recrue welkenraedtoise.