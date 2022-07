La présentation aura lieu sur la scène du marché dominical de la ville basse d’Eupen, à partir de 14h00 sur la place Scheibler.

Le public pourra ainsi assister à la présentation du staff d’entraîneurs, sous la direction du coach principal Bernd Storck ainsi que les joueurs de l’AS Eupen.

"Pour tous les supporters, la prochaine édition du marché dominical de la Basse-Ville sera donc l’occasion idéale de revoir les joueurs de la saison dernière et de faire connaissance avec les nouveaux joueurs engagés par le club. D’autant plus qu’à l’issue de la représentation, les joueurs et le staff sportif se tiendront à disposition pour une séance d’autographes et des photos souvenirs" indique le club eupenois.

"Une sélection d’articles de merchandising intéressants pour les supporters sera disponible au stand de vente de la KAS Eupen."

La veille, les Pandas se seront déplacés à stade Framas à Pirmasens, FC Kaiserslautern, où ils auront affronté l’équipe de Bundesliga 2 en amical (coup d’envoi 15h samedi).