Lambermont B, très actif sur le marché des transferts, annonce un 8e arrivée en vue de la saison 2022-2023 après avoir acté les signatures d’Antoine Gillet, Chafik Maknoun, Katibe El Ajjaji, Yoan Gretry, Loic Burnay, Kevin Kerrens et Gaëtan Huysmans .

Ainsi, le milieu de terrain Jonathan Bettenhausen, arrive en provenance d’Olne (réserve). Aujourd’hui âgé de 39 ans, il a notamment évolué à Baelen (P4) par le passé. Il évoluera au sein de l’équipe coachée par Patrick Costers.

Samuel Schyns file à Richelle

Alors qu’il avait annoncé qu’il resterait au FC 3 Frontières, Samuel Schyns va finalement quitter le club.L’ex-joueur de Dison quitte la commune de Plombières et rejoint le club de Richelle (coaché par le Hervien Benoît Waucomont), comme indiqué par Sudinfo.

Ilenga Penga à Warsage

L’offensif verviétois Ilenga Penga, qui avait rejoint Emmels l’hiver dernier, a signé à Warsage.

Lazzari d’Aubel à La Calamine

Nouvelle arrivée du côté de La Calamine: celle de Timoty Lazzari, en provenance d’Aubel. Jeune défensif de 19 ans, il rejoint les Frontaliers et sera en balance entre l’équipe de D3 et de P2. On vous en parlait ici.

Futsal: Essalem jouera en P1

La Ligue Francophone de Football en salle a dévoilé son projet de séries provinciales liégeoises pour la saison à venir.Entre les équipes qui arrêtent ou qui rejoignent l’Union belge, plusieurs montées supplémentaires ont été proposées à nos clubs. C’est ainsi que la Team GSI Verviers passe de D3 à D2 nationale. Et qu’Ottoman Verviers, 2een P1, se hisse tout de même en D3 nationale.En cascade, c’est Essalem Verviers, pourtant 2een P2A derrière le promu et champion HDKPTeam Herve, qui en profite et qui jouera en P1 la saison prochaine.