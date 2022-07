Retrouvez le classement ci-après et, dans le module photos ci-dessus, tous les clichés (c) l’Avenir de la course.

Nocturne des Fenils (Grand Rechain) 01/07/2022 - 9,2 km

1 TASSET ROMAIN 32:31

2 WEBER CLEMENT 32:35

3 WYAIME ANTOINE 34:32

4 WEUSTEN CEDRIC 34:41

5 SCHREUER TIMOTHEE 35:08

6 GYSEN GERALD 35:31

7 SIMONIS FABIAN 35:48

8 DELFOSSE SEBASTIEN 36:18

9 DORTHU OLIVIER 36:21

10 HARTKOPH DANIEL 36:29

11 BOTTE LUDOVIC 36:32

12 RUWET NICOLAS 36:34

13 STANCHER BRUNO 36:46

14 BROUWIER VICTOR 36:48

15 WALRAFF YVES 36:59

16 DUBOIS JONATHAN 37:09

17 TASSET JOFFREY 37:12

18 HALLEUX SEBASTIEN 37:15

19 HUPPERETZ PATRICK 37:35

20 BACKAERT ALAN 37:50

21 AGNOLI PIERRE 38:10

22 BECKERS JULIEN 38:29

23 FONTAINE SERGE 38:29

24 DEMONTY NICOLAS 38:38

25 HANSEZ ANNE 38:39

26 DIDDEREN THIERRY 38:43

27 AL-ASSOUAD THOMAS 38:57

28 NICOLAS FRANCIS 39:09

29 SCHOONBROODT TONY 39:15

30 HUBERT ERIC 39:20

31 HORMA YASSINE 39:31

32 MARTIN JOE 39:35

33 PESSER PIERRE 39:39

34 DEMARTEAU DIEGO 39:58

35 SCHOENMAKERS BENOIT 40:14

36 CREIMERS DIMITRI 40:22

37 TROLQUET GAUTHIER 40:23

38 ALAIN SIMONIS ALAIN 40:24

39 SIMONIS QUENTIN 40:28

40 VANBRABANT RAPHAEL 40:40

41 SCHYNS BASTIEN 40:47

42 SCHINDLER QUENTIN 40:47

43 GODARD MAXENCE 40:47

44 JEROME AURELIEN 40:50

45 PESSER ALINE 40:51

46 DE CECCO JONATHAN 40:52

47 HANS LAURENT 40:53

48 LAMBERT CHRISTOPHE 40:57

49 DERU FABIAN 40:58

50 RONKART CORENTIN 40:59

51 FRERE SEBASTIEN 41:01

52 SICIM MUSTAFA 41:03

53 BASTIN ROBERT 41:19

54 GEORGES SEBASTIEN 41:23

55 DALLA CORTE LUDOVIC 41:27

56 HENRARD ADRIEN 41:33

57 BASTIN ROBIN 41:34

58 GILDEMEESTER YANNICK 41:39

59 COUNE JEROME 41:40

60 JEWASINSKI MICHEL 41:41

61 LORQUET JEAN-MARC 41:46

62 VANICEK HOLGER 41:59

63 JOURDAN GUY 42:02

64 FEY CELINE 42:10

65 DARIMONT FREDDY 42:12

66 TREMBLOY MICHEL 42:17

67 DUMOULIN DAVID 42:18

68 PHILIPPART STEPHANIE 42:26

69 MOYSON ANDREW 42:34

70 EL HAJJAJI OUSSAMA 42:36

71 BONBOIRE DAVID 42:42

72 CUTILLO MARCELLO 42:43

73 SCHUNCK MARC 42:48

74 VANHAY RONNY 42:50

75 PAGGEN RAPHAEL 42:59

76 DEGUELDRE JEAN LOUIS 43:07

77 STANCHER FABIEN 43:11

78 THEUNISSEN VINCENT 43:13

79 EL HAJJAJI ABDEL 43:15

80 AGUS PAOLO 43:21

81 HOCK MICHAEL 43:21

82 DESSOUROUX JEAN 43:25

83 CABAY ROMAIN 43:27

84 MEESEN NATHAN 43:33

85 CIVINO JOHAN 43:33

86 JACQUEMOTTE PIERRE 43:35

87 REGNIER DIDIER 43:37

88 PAROTTE JEAN CHRISTOPHE 43:37

89 EL-BALDI SAID 43:44

90 BYNENS NICOLAS 43:48

91 BODSON PIERRE 43:51

92 HENRY FRANCOIS 43:56

93 BECKERS OLIVIA 43:59

94 JACQUEMOTTE DAVID 44:03

95 HUTSCHEMACKERS BERNARD 44:05

96 DORTU ARNAUD 44:16

97 CHADELIER THIERRY 44:26

98 LEGRAND CHRISTOPHE 44:28

99 JANSEN JACQUY 44:29

100 DUMONT AXEL 44:34

101 SAMMI ABEL 44:39

102 MOURANX STEPHANE 44:41

103 DEJONG PIERRE YVES 44:43

104 HENRARD MARTIN 44:44

105 FLAMAND MICHAEL 44:44

106 LALLEMAND ANTON 44:44

107 CARABIN PHILIPPE 44:44

108 SPIRLET ALEXANDRE 44:52

109 WANSART NICOLAS 44:52

110 LEONARD GUILLAUME 44:53

111 DONY PHILIPPE 45:06

112 SCHYNS AXEL 45:08

113 HEUSSCHEN DOMINIQUE 45:20

114 LIEGEOIS ARTHUR 45:26

115 DEBEHOGNE LAUREEN 45:28

116 DEBEHOGNE JEREMY 45:28

117 SPRONCK HERVE 45:35

118 LAHAYE FRANCOIS 45:44

119 BRIJSSE QUENTIN 45:46

120 PEELEN CAMILLE 45:55

121 BURLEON QUENTIN 46:03

122 GATEZ SEBASTIEN 46:13

123 GILDEMEESTER NATHAN 46:32

124 SCEVENELS AURELIE 46:33

125 HOORNAERT THEO 46:33

126 SOMJA VICTOR 46:34

127 FEY PHILIPPE 46:35

128 PESSER CHRISTIAN 46:40

129 LEFIN PASCALE 46:40

130 NADENOEN OLIVIER 46:42

131 BAGUETTE MANU 46:57

132 MESTREZ ERIC 47:10

133 DEJONG JULIEN 47:20

134 CHANTEUX LAURENT 47:25

135 DUMOULIN PHILIPPE 47:26

136 MASSOZ JÉRÔME 47:26

137 GILLES AMAURY 47:28

138 DELWAIDE ANNE 47:30

139 DETHIER SOPHIE 47:33

140 ROOMANS CHRISTIAN 47:34

141 HUON NICOLAS 47:35

142 BOSCO TOM 47:39

143 MAGER GREG 48:00

144 FAUTRE JEAN-CLAUDE 48:04

145 LALLEMAND DAVID 48:07

146 PEETERS CAMILLE 48:08

147 VARGA MICHAEL 48:13

148 VALENDUL GLENN 48:15

149 BOYENS GEOFFREY 48:16

150 PIRON THIBAULT 48:20

151 REUL BENEDICTE 48:24

152 HEUKEMES LEONIE 48:24

153 MARCHAL AMAURY 48:48

154 BECK ADRIEN 48:49

155 GHARBI BRAHIM 49:03

156 CORMAN GREGORY 49:20

157 PIRARD PHILIPPE 49:21

158 MINNE STEVE 49:23

159 COLIN JEAN-LOUIS 49:31

160 SCHONBRODT ALAIN 49:37

161 DENOISIEUX CHRISTIAN 49:40

162 GRISARD THOMAS 49:42

163 DESSART JEAN YVES 49:47

164 RENAERS STEPHANE 50:10

165 MEYS CLAUDE 50:10

166 BOYENS ROGER 50:19

167 EL BALDI FATIHA 50:26

168 SOTIAU ANAIS 50:35

169 REINDERS THIERRY 50:47

170 DJEUTEU NOAH 50:48

171 DJEUTEU CEDRIC 50:48

172 DELHEZ NATHAN 50:59

173 DELHEZ JEAN FRANCOIS 51:01

174 BOURGARD SONYA 51:12

175 CAPIER JEAN-MARIE 51:19

176 CLUDTS DAMIEN 51:24

177 SCHOLZEN JOANNIE 51:50

178 DUYSENS JEANNOT 51:51

179 GRETRY FREDERIC 52:01

180 MARTINO MARCO 52:12

181 KROONEN BEATRICE 52:18

182 JEROME STEPHANE 52:18

183 GERARD RENAUD 52:20

184 CLUDTS GREGORY 52:22

185 BRAGARD PAULINE 52:32

186 JANSSEN MAURICE 52:41

187 LECLERCQ JORDAN 53:00

188 ANGENOT ROMARIC 53:00

189 DUBOIS SAMUEL 53:00

190 AERTS MANON 53:01

191 NOE CLEMENCE 53:01

192 VERCAMMEN MICHEL 53:06

193 DEDERICKS CHARLOTTE 53:06

194 ERNST ANDRE 53:15

195 CHEBIL RAMI 53:19

196 POLIS LUCIENNE 53:22

197 SIMONIS SUZANNE 53:58

198 FOULON DANIEL 54:24

199 FONDEUR ERIC 54:52

200 BEMELMANS PIERRE 54:54

201 LECLERCQ XAVIER 55:08

202 NOEL DOMINIQUE 55:13

203 BROES EMMANUEL 55:40

204 TELLER ALICIA 55:45

205 FETTWEIS GAELLE 55:45

206 SMITS MIKE 55:49

207 DELANNOY PASCAL 55:51

208 PALM CELINE 55:54

209 GABEZ LINDSEY 55:58

210 KEVELAER LAURENCE 56:04

211 HOHSSEN FAOUSIA 56:13

212 BASTIN MARGAUX 56:18

213 BAART SYLVIANE 56:25

214 BROUWIER DAMIEN 56:25

215 DELHEZ THOMAS 56:27

216 MATHIEU DYLAN 56:35

217 VOSS JEAN LOUIS 56:47

218 JAMINET JOSE 57:17

219 RAHIER JESSY 57:17

220 BASTIN LAURA 57:36

221 DACO CHARLES 57:40

222 TABAR AXELLE 58:01

223 DELANNOY ARNAUD 58:02

224 DETHIER FRANCIANNE 58:09

225 DODEMONT STEPHANE 58:22

226 HERTAY FRANCOISE 58:24

227 EL HAJJAJI ZIYAD 58:37

228 LANSLOTS FRANCINE 58:56

229 LORQUET CAROLINE 59:01

230 BARTHOLOME MAXIME 59:02

231 MOUREAU JORDAN 59:04

232 NEYKEN VINCENT 59:25

233 SCHMITZ JEAN-MARC 59:26

234 LEMPEREUR VINCENT 59:36

235 LAHAYE AXELLE 59:45

236 LAHAYE PATRICK 59:46

237 GILON DENIS 59:58

238 LAMBERT HENRI 1:00:08

239 BRAGARD BENOIT 1:00:08

240 BONHOMME NICOLE 1:00:22

241 LANSMANS FRANCOISE 1:00:27

242 VANAUBEL MARILYN 1:00:47

243 KOCKLENBERG REGINE 1:01:04

244 LONNEUX KRISTEL 1:01:06

245 ROOX SABINE 1:01:15

246 BOUDRY MARC 1:01:17

247 LEONARD EMMELINE 1:02:01

248 ROUFOSSE UGO 1:02:11

249 MILAZZO MANUEL 1:02:57

250 ICHUNGUIA ERIC 1:06:18

251 HERZET MARLENE 1:12:55

252 SONKOUE CHRISTIAN 1:13:08