Le club parisien, propriété du Qatar, serait en passe de boucler un partenariat avec Braga, matricule de D1 portugaise. Deux jeunes du PSG viennent d’ailleurs de rejoindre le 4e du dernier championnat lusitanien.

Antero Henrique, l’ancien directeur sportif de Paris devenu directeur de la QSL (la D1 qatarie) travaille toujours pour le club de la capitale et gère, justement, ces (futures) associations.

Nos confrères du Parisien font savoir que " le Qatar, actionnaire unique de Paris, caresse en effet le rêve de multiplier les acquisitions, à l’image de City Group, la société qui gère tous les clubs liés à Manchester City, comme Troyes, New York ou Palerme » et ajoute que « le PSG n’en serait qu’au début du processus avec Eupen et Braga » .

Pour rappel, l’hiver dernier, le jeune Teddy Alloh était prêté à Eupen par le PSG et l’intéressé a grandement profité de cette expérience en Belgique, comme il le confiait dans les colonnes de l’Avenir .

Alloh n’est pourtant que le 2e Parisien à rejoindre Eupen, après le décevant Samuel Essende (été 2018) , depuis qu’on a croisé Luis Fernandez et Jean-François Pien dans les travées du stade eupenois . C’était, déjà, en 2017 et Luis Fernandez nous avons alors confié que « pour l’instant nous sommes dans une situation où l’on voyage, on bouge pour évaluer des pistes. C’est mon rôle. Tout comme Antero Henrique, on regarde tous les championnats aux alentours. Notre visite à Eupen va donner lieu une discussion au sein du club, chez nous, au PSG. On va voir un peu s’il est possible d’élaborer un projet. »

Pour l’instant, seuls deux éléments sont passés du Paris-Saint-Germain au Kehrweg. Mais l’AS Eupen, toujours propriété des Qataris de l’Aspire Academy, pourrait semble-t-il encore compter sur ce partenariat franco-belgo-qatari. Une bonne nouvelle, car l’équipe germanophone a grandement besoin de renforts en vue du prochain exercice.