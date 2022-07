Alessio Krafft: « Ce Ballon d’or l’Avenir Verviers de P2C, c’est une réelle surprise ! » (photos, classement et buteurs)

"Je suis très surpris" , glisse-t-il d’emblée.

"Je ne m’y attendais vraiment pas, mais ça fait plaisir d’entendre une nouvelle pareille. J’avoue que je n’ai plus trop suivi le classement puisque je n’avais joué que six matches au premier tour et donc récolté très peu de points."

Durant cette première partie de saison, l’avant eupenois a en effet loupé huit matches pour cause de blessure. Une fois sa pubalgie soignée, c’est l’esprit libéré qu’il a pu évoluer.

"Je traîne cette pubalgie depuis plusieurs années. Mais depuis décembre, je porte des semelles spéciales et elles font merveille. Je n’ai plus mal, je m’entraîne normalement, je joue sans y penser, et ça fonctionne. Au bout du compte, on est champion et je reçois cette petite récompense personnelle, on peut dire que c’est une saison réussie" , rigole-t-il.

La famille, sa priorité

À 31 ans, Alessio Krafft s’épanouit sur et en dehors du terrain. Papa de deux petits bambins, il utilise tout son temps libre pour s’en occuper.

"Après le travail, c’est full-time avec mes enfants. J’ai une fille de trois ans et un fils d’un an. J’adore faire des activités avec eux. Il est d’ailleurs fréquent qu’on se regroupe avec d’autres couples qui ont eux aussi des enfants. On aime bien se rendre au zoo ou à la piscine. Si je suis un papa gâteau? À moitié. Quand il le faut, je sais me montrer un peu sévère. C’est comme au boulot (NDLR: Alessio est éducateur), je suis cool et disponible, mais je sais mettre les limites."

Une famille aux anges. ©EDA JR Marot

Si, une fois passé la trentaine, certains aspirent à prendre du recul avec le football, notre nouveau Ballon d’or l’Avenir Verviers de P2C ne se voit pas remiser les crampons au placard.

«Elle sera contente quand j’arrêterai»

"Quand je suis sur la touche, ça me brûle encore et c’est le signe que je dois continuer. Le foot prend beaucoup de temps et je remercie mon épouse qui tolère mon activité. Si elle aime venir me voir le dimanche, je pense qu’elle sera contente quand j’arrêterai" , conclut notre lauréat 2021-2022.

«Plus les adversaires le surveillaient, plus il marquait»

Pour son coach Patrick Kriescher, Alessio Krafft a eu un déclic au moment où il a pu laisser sa blessure derrière lui.

"Je pense qu’Alessio mérite ce ballon d’or. Je le connais depuis plusieurs années et c’est quelqu’un qui fait beaucoup de choses pour l’équipe et pour le club. Il est apprécié de tout le monde."

Ces paroles, ce sont celles de son coach Patrick Kriescher. Bien placé pour nous parler de son buteur, il ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Le coach du FCEupen Patrick Kriescher. ©Eda Éric Muller

"Sur un terrain ou dans la vie, Alessio est très calme. Il est éducateur et se dit peut-être qu’il doit être un modèle. Mais je pense que c’est tout simplement dans sa nature. Sa plus grande qualité? Il en a beaucoup mais je dirais son honnêteté."

Nous lui avons ensuite demandé de citer son plus gros défaut. Après un long moment de réflexion, et sous la contrainte (rire), il s’est lancé.

"Il veut trop en faire pour l’équipe. Mais cette saison, il a appris à gérer ses efforts pour éviter les blessures."

L’homme fort des Eupenois revient alors sur la blessure qui a tenu son poulain écarté de longues semaines.

"Nous lui avons laissé le temps de se soigner calmement et ça a porté ses fruits. Avec ses buts et son comportement, Alessio nous a ensuite rendu ce que nous lui avions laissé faire. Il est devenu plus cool sur le terrain et a commencé à marquer comme jamais. Et plus les adversaires le surveillaient, plus il marquait. C’est ça qui m’a impressionné chez lui" , conclut son mentor Patrick Kriescher.

Le passeur Krafft devenu buteur

Cette saison 2021-2022 est bien celle d’Alessio Krafft. Non content de décrocher le titre de champion et notre ballon d’or, il termine aussi en tête du classement des buteurs avec 24 réalisations.

Ballon d’or mais aussi buteur, Alessio Krafft. ©EDA JR Marot

"Ces deux récompenses personnelles, je les dois avant tout au groupe" , précise-t-il. "Sans le travail de mes équipiers, ce n’est pas possible de marquer des buts. Pour moi, c’est une première de terminer meilleur buteur. Habitué à évoluer sur le flanc, mon rôle était plutôt d’amener de bons ballons. Cette saison, j’ai été aligné en pointe et ça a fonctionné. Ça fait bien sûr plaisir mais marquer autant ne deviendra pas une obsession. Les lauriers vont souvent au buteur, mais pour moi, être passeur est aussi important. Buteur ou passeur, c’est pareil."

Trouver le chemin des filets à 24 reprises (en 22 matches joués) n’est pas chose aisée. Pour expliquer cette soudaine réussite, notre Pichichi pense avoir une explication.

"Comme l’explique très bien Patrick (Kriescher), je pense aussi que ma guérison est le déclic. Je jouais tout le temps avec des douleurs et je n’osais pas y aller à 100%. Une fois ces dernières disparues, c’est l’esprit libéré que je suis monté sur le terrain. Ne rien ressentir, ça fait du bien au moral. Et j’ai alors planté 20 buts sur le second tour."

Homme de défis, Alessio Krafft va pouvoir en relever un nouveau. La saison prochaine, c’est en P1 qu’il devra secouer les filets.

"J’ai hâte d’y être et ça me motive. On va découvrir un autre jeu mais ça ne me fait pas peur. Je suis confiant car on a une bonne équipe."

Ballon d’or P2C l’Avenir (Le Jour) Verviers 2021-2022: le classement final

Les votes du correspondant

Jean-Philippe Hendrikx (L’Avenir) : I. Aksu (La Calamine B) 10, A. Krafft (FC Eupen) 8, M. Lukoki (Sart) 6, J. Troch (Stavelot) 4, A. Pelzer (FC Eupen) 2.

Les votes des entraîneurs

Classement :

73 points : Krafft (FC Eupen)

Le classement des buteurs de P2C saison 2021-2022

24 buts : Krafft (FC Eupen)

