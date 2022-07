Xhoffraix: ambitieux, l’objectif pour la saison 2022-2023 ?

Après une saison terminée à la 10e place, sans jamais avoir été inquiété par la lutte pour le maintien mais sans non plus avoir été réellement aux portes du tour final, les Xhoffurlains seront plus ambitieux pour le prochain championnat.

"C’est simple, notre ambition est de faire mieux que l’année dernière, explique le coach Sylvain Henrard. On visera donc la colonne de gauche et on ne se privera pas de faire mieux si c’était possible. Parmi les favoris, je pointerai Saint-Vith, Butgenbach ou Cornesse."

Les suiveurs de la P3D font clairement de Xhoffraix un véritable outsider pour les premières positions. Il faut dire que le club a bien transféré en misant sur l’expérience et la qualité.

"Suite à l’arrêt de David Heinrichs, il nous fallait un gardien et c’est Lionel Giet qui viendra rejoindre son frère. Il n’y a pas de hiérarchie établie d’avance entre lui et Adrien Henrard, qui n’a toujours que 21 ans. Manu Woyaffe ne doit plus être présenté, il s’est installé à Xhoffraix et s’entraîne avec nous depuis janvier dernier. C’est un exemple au niveau de la mentalité et de l’expérience, il va apporter un plus défensivement. Le défenseur David Pierry arrive de Stavelot et était une valeur sûre en P2C. Les frères Bernard sont des jeunes de qualité. Louis est plus un flanc offensif que j’aurais déjà aimé attirer la saison dernière. Martin est polyvalent et est le beau-fils de notre Président. Bastien Courtois était en manque de temps de jeu à Malmedy à la mi-saison mais a ensuite énormément joué en P1. Malgré tout, il vient quand même chez nous. Jérémy Zander a déjà joué au club et était encore en P1 à Ster il y a deux saisons. Il a décidé de reprendre le foot et a choisi notre club pour son côté familial. Enfin, Noshi Van Swieten est Eupenois mais travaille dans le coin. C’est un attaquant puissant qui arrive de Waimes."

Avec ces 8 renforts, Xhoffraix semble paré pour faire plus que de la figuration. Si la série semble être plus relevée, les Xhoffurlains ne pourront pas se cacher et seront attendus partout.

EN BREF

Staff inchangé

L’entraîneur principal reste Sylvain Henrard, le T2 sera toujours Manu Servais. Alphonse Noël reste l’entraîneur des gardiens, le kiné et le délégué ne changent pas non plus.

Trois paires de frères

Avec les Henrard (Adrien et Martin), les Giet (Loïc et Lionet) ainsi que les Bernard (Martin et Louis), Xhoffraix aura trois paires de frères dans son noyau. Mais d’autres joueurs sont également liés par des liens familiaux. Xhoffraix forme réellement une famille.

Les premières

Les Rouge et Blanc reprendront l’entraînement le 14 juillet. Le premier match amical est prévu le 20 juillet à 20 heures contre Malmedy. La première en Coupe de la province, ce sera pour le 31 juillet face à Cornesse B. Les Xhoffurlains commenceront leur championnat par un déplacement à Spa le 14 août.

Les terrains

La préparation se fera essentiellement sur le terrain C, en herbe. «Je ne suis pas du tout un fan du synthétique, explique le T1 Sylvain Henrard. On va donc l’éviter tant que nous n’aurons pas besoin de l’éclairage ou que les conditions climatiques l’imposeront.»