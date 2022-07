Des Bikers’Classics 2022 en mode tout terrain à Spa-Francorchamps

La tradition a été respectée en ce début des grandes vacances avec une nouvelle édition des Bikers’Classics sur le circuit de Spa Francorchamps. Pour cette première post-covid, l’équipe DG Sport avait quelque peu revu son programme. Aux côtés des incontournables runs réservés aux motos de vitesse d’un autre temps sur le tracé ardennais, l’incroyable écrin de verdure qu’offre la cuvette de l’Eau Rouge avait été mis à profit pour mettre à l’honneur le monde du tout-terrain. Une fois encore, les adeptes du trial classic ont pris beaucoup de plaisir à découvrir les zones tracées aux abords de la piste par Fred Morhing et son équipe. Parmi les très nombreux pilotes belges et étrangers, nous avons eu la surprise de retrouver un ancien triple champion du monde. Trente ans après avoir raccroché son casque, Eddy Lejeune était de retour dans les nonstops en toute discrétion au guidon d’une Honda bien sûr. Inutile de dire qu’il a remporté sa catégorie, mais là n’était certainement pas le plus important pour lui.