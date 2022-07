es grandes vacances commencent plutôt bien pour Charles Weerts. Après avoir brillamment réussi ses examens et décroché son baccalauréat, il a rentré une copie parfaite dans le GT World Challenge Sprint sur le circuit de Misano. Avec son équipier Dries Vanthoor, non content d’avoir réussi les deux pôles positions, ils ont remporté les deux courses inscrites à leur programme. Les deux jeunes pilotes de l’équipe WRT ont ainsi quitté le circuit italien en portant leur avance au championnat à 11,5 points sur leurs plus proches poursuivants avant les dernières explications sur le circuit de Valence, mais ce sera après la rentrée scolaire. Le pilote aubelois est bien parti pour remporter un troisième titre consécutif, mais il sait aussi que rien n’est encore joué.

"Ce week-end italien fut parfait pour nous" , se réjouissait Charles Weerts. "Merci à Dries et à toute notre équipe pour leur excellent travail. Si nous avons effectivement pu augmenter notre avance en tête du championnat, le titre n’est pas encore en poche. L’an dernier, le tracé espagnol avait été plus favorable à nos adversaires. Il faudra se battre jusqu’au bout pour conserver notre couronne."

«Continuer à travailler»

Un avis que partage d’ailleurs Vincent Vosse, le team principal de l’équipe WRT.

"Rien n’est fait pour le championnat sprint" , tient-il à rappeler. "Comme les Audi à Misano, les Mercedes avaient été très rapides à Valence l’année dernière. De plus, les données enregistrées ce week-end montrent que la Mercedes a réalisé le tour le plus rapide en course, nous devons donc continuer à travailler."

D’autant qu’avant la finale du championnat sprint, d’autres échéances importantes vont arriver en GT3. À commencer par les 24 heures de Spa qui avaient échappé l’an dernier à l’équipe WRT et à Charles Weerts tout en fin de course.