Simon Beaupain s’incline en finale du tournoi de Theux 2022: « Loïc Cloes a très bien servi aujourd’hui! » (photos)

Après avoir perdu le premier set 4-6, le heusytois semblait pourtant avoir pris l’ascendant psychologique dans le deuxième, qu’il avait d’ailleurs remporté sur le score de 6-1. Mais quelques petites fautes dans le dernier set ont fait la différence en faveur du joueur de Fayenbois Loïc Cloes (en blanc).

"Il ne m’a pas manqué grand-chose dans ce match, mais Loïc a très bien servi aujourd’hui" indiquait Simon Beaupain, au terme de la rencontre. "Je suis parvenu à le breaker par deux fois dans le deuxième set, mais ses services surpuissants ont fait toute la différence dans le troisième".

S’il était logiquement déçu de cette défaite en finale, le 794e joueur mondial se voulait pourtant positif au terme de la rencontre: « Bien sûr, c’est toujours décevant de perdre en finale, mais je suis tout de même satisfait de ma semaine, et j’ai joué un bon match aujourd’hui. De plus, toute ma famille et mes amis étaient présents pour me soutenir, ce qui n’arrive pas très souvent étant donné que je joue souvent à l’étranger, c’était donc un réel plaisir pour moi d’avoir pu participer à ce tournoi dans la région, qui plus est, face à mon pote Loïc en finale ».

À Lambermont fin août

Dès lundi, le Simon Beaupain prendra l’avion afin de participer à un tournoi du côté de Casablanca (Maroc), avant de disputer le 25.000$ d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) puis trois tournois en Belgique. "Après le tournoi au Luxembourg, je prendrai quelques jours de vacances, avant de monter sur le court du côté d’Eupen, Coxyde et enfin à Lambermont (NDLR: le tournoi ITF 15000 $ prévu fin août)" expliquait Simon Beaupain.

De son côté, le vainqueur Loïc Cloes était évidemment très heureux suite à cette victoire. « Entre Simon et moi, il n’y a pas vraiment de rivalité, c’est un très bon ami et nous prenons toujours beaucoup de plaisir à jouer l’un contre l’autre. Cependant, je suis super content d’avoir pu prendre ma revanche par rapport à l’année dernière malgré une blessure au genou » racontait l’Orétois, qui donnait déjà rendez-vous à son « pote » pour l’édition 2023.

Une finale dames très indécise

Prévue aux alentours de 15h30, la finale en Messieurs 1 a finalement débuté 1h30 plus tard… Le temps que se termine la finale du tableau Dames 1. Il faut dire que là aussi, le duel était très disputé. C’est finalement la favorite Antje Rubbrecht, de Diest (en blanc dans notre diaporama photos) qui s’est imposée 5-7, 7-5, 6-4 face à Anouk Delefortrie (en gris - club Le Bercuit de Grez-Doiceau). Le public theutois aura vibré.

Un club theutois heureux

Malgré la pluie venue contrarier le début du tournoi, Fabrice Burette, président du Royal Theux Tennis Club et organisateur du tournoi étoilé, était heureux du déroulement de celui-ci. «Je suis très satisfait de cette édition au format 5 étoiles. Malgré les précipitations survenues durant la semaine, les finales ont pu se dérouler ce dimanche après-midi comme prévu, et elles ont été d’un très grand niveau».

En ce dimanche ensoleillé, de nombreux spectateurs étaient au rendez-vous afin d’assister aux différentes finales.

«Le public était déjà présent tout au long de la semaine, mais aujourd’hui la terrasse de notre buvette était remplie de monde» se félicitait l’organisateur, qui évoquait également les 282 participants. «On a eu de gros tableaux en Dames 1 et Messieurs 1. Avec, à la clé, de belles finales disputées qui se sont jouées en trois sets.» Un président heureux, vous l’aurez compris.