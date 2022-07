Steven Bertrand (Trois-Ponts) Ballon d’or de P3D: «Une reconnaissance pour l’ensemble de mon parcours» (+ classement et buteurs)

"J’avoue que je n’y prêtais pas attention, je jetais juste un coup d’œil lorsque je tombais sur le journal du mardi, explique le médian tripontain. Je n’ai pas vraiment réalisé une grande saison, je pensais que ce trophée serait pour mon coéquipier Nathan Prévot. Sans une blessure qui l’a privé de pas mal de matches, il l’aurait sans doute mérité.

Et notre lauréat, qui est aussi l’un des cadres au club de football en salle du Cosmos Stavelot, d’ajouter: "Je prends ça comme une reconnaissance pour l’ensemble de mon parcours avec mon club de toujours. Cela fait plaisir, d’autant plus que ça vient des coaches de la série. Je profite d’être mis en lumière pour évoquer mon coéquipier Laurel Andries. Pour tout ce qu’il fait pour le club, il mériterait également un Ballon d’Or. Il est encore en train de refaire les vestiaires du terrain d’entraînement, cela fait des années qu’on utilisait un conteneur."

Steven Bertrand, Ballon d’or P3D 2021-2022. ©EDA JR Marot

Celui que tout le monde surnomme "Sven" n’a jamais voulu quitter un club dans lequel il se sent bien.

"Ce surnom date d’il y a longtemps, quand j’évoluais avec Nicolas Duprez, Jonathan Piette et Florent Fontaine. Je ne sais plus trop d’où ça vient. Je n’aime pas qu’on m’appelle comme ça mais certains ne savent même pas que je me prénomme Steven" sourit celui qui savoure encore le titre de champion décroché par Trois-Ponts cette saison en P3D.

"J’ai tous mes potes à Trois-Ponts et je n’ai jamais senti le besoin d’aller voir ailleurs même si j’ai eu pas mal de propositions. Je ne le regrette pas puisque j’y ai enfin décroché un titre. La saison prochaine sera peut-être ma dernière. Physiquement, je n’ai pas à me plaindre mais je serai papa pour la première fois en octobre et le foot passera après mon futur fils. On verra bien les sensations, j’espère juste que quand je ne serai plus au niveau, on me le dira."

Steven Bertrand soulève le trophée de champion avec Trois-Ponts, lors du sacre en avril dernier. ©Eda Éric Muller

Une fois les crampons rangés, c’est vers le trail longue distance que le capitaine des Bleu et Blanc se dirigera. "Il y a trois ans, j’ai pu participer en Suisse à un 42 kilomètres dans les montagnes. Depuis, notre petit groupe a dû annuler deux voyages à l’étranger mais dans moins d’un mois je serai aux 55 km, et 3800 mètres de dénivelé, du Gran Trail Courmayeur en Italie. L’objectif sera de terminer et de revenir entier. Ce genre de courses longue distance n’est pas l’idéal pour le foot, cela me fait perdre en vivacité" ponctue le Ballon d’or de P3D.

«C’est un peu le Monk de l’équipe» explique son entraîneur Grégory Rondeux

Le coach du vainqueur, Grégory Rondeux, souligne son attitude exemplaire et évoque son côté méticuleux.

Grégory Rondeux avait le sourire en avril dernier, lors du titre de Trois-Ponts. ©Eda Éric Muller

L’entraîneur de Trois-Ponts, Grégory Rondeux, souligne la longévité du capitaine de l’équipe championne. "C’est un exemple, il joue 30 matches par saison, reçoit un ou deux cartons jaunes et c’est un gentleman. Steven est un véritable clubman qui est toujours resté chez lui malgré de nombreux appels d’autres équipes. En plus de tout cela, il a évidemment du foot. Ce n’est pas le genre de gars à vouloir être mis en avant mais il n’hésite pas à prendre la parole dans les vestiaires si c’est nécessaire."

Ses côtés méticuleux, ses manies et ses petites obsessions amusent souvent ses coéquipiers. "C’est un peu le Monk de l’équipe. Après un match, il peut rester très longtemps dans les douches et se savonne 5 ou 6 fois. Il s’applique à passer sa serviette entre chaque doigt de pied avant de remettre ses chaussettes. Tout est toujours parfaitement plié dans son sac."

Après le foot et le futsal, l’autre passion de notre Ballon d’or Steven Bertrand est le trail.

Un gagnant très attaché aux couleurs de son club: Trois-Ponts. ©EDA JR Marot

"Quand je programme un cross dans les bois, certains font la grimace mais lui a un grand sourire. Il a trois poumons et s’entretient en participant à des trails durant l’été. Sans préparation spécifique, il a déjà de bons résultats, son avenir est tout tracé."

-

P3D: LE CLASSEMENT FINAL DU BALLON D’OR L’AVENIR VERVIERS SAISON 2021-2022

Les votes du correspondant

Stany Peremans (P3D): Bertrand (Trois-Ponts) 10, Grégoire (Trois-Ponts) 8, Nito (Sant-Vith) 6, Gonay (Ent. Pepine) 4, Ledoyen (Cornesse) 2.

Les votes des entraîneurs

Manu Ruiz Marin (Andrimont): Nito (Saint-Vith) 9, Ordonez (Butgenbach) 6, Bertand (Trois-Ponts) 3.

Steve Paquay (Butgenbach): Nito (Saint-Vith) 9, Bertrand (Trois-Ponts) 6, Bourhaba (Andrimont) 3.

Jonathan Félix (Cornesse): Duran (Andrimont) 9, Simonis (Goé) 6, Rogister (Saint-Vith) 3.

Michaël Weynand (Elsenborn): Teheux (Faymonville) 9, Bertrand (Trois-Ponts) 6, Ly (Ent. Pepine) 3.

Jean-Claude Sonnet (Faymonville): Diffels (Xhoffraix) 9, Bertrand (Trois-Ponts) 6, Y. Heinen (Elsenborn) 3.

Ludovic Lambert (Goé): N. Prévot (Trois-Ponts) 9, Nito (Saint-Vith) 6, Cremer (Saint-Vith) 3.

Raphaël Sutera (Jalhay): Ly (Ent. Pepine) 9, Nito (Saint-Vith) 6, Broers (Saint-Vith) 3.

Quentin Demollin et Jonathan De Bruyne (Lambermont): Grégoire (Trois-Ponts) 9, Rogister (Saint-Vith) 6, Heggen (Goé) 3.

Benoît Lousberg (Lontzen): Nito (Saint-Vith) 9, Broers (Saint-Vith) 6, Azzouzi (Andrimont) 3.

A nthony Horenbach (Ent. Pepine): Kessler (Butgenbach) 9, Davin (Cornesse) 6, Rogister (Saint-Vith) 3.

Marc Ansion (Rechain B): Teheux (Faymonville) 9, Doucene (Faymonville) 6, Heggen (Goé) 3.

Thierry Polis (Saint-Vith): Bertand (Trois-Ponts) 9, Davin (Cornesse) 6, Brandt (Lontzen) 3.

Didier Delhez (Spa): Heggen (Goé) 9, N. Prévot (Trois-Ponts) 6, Cremer (Saint-Vith) 3.

Grégory Rondeux (Trois-Ponts): Frère (Saint-Vith) 9, Giet (Xhoffraix) 6, Schmitz (Spa) 3.

Patrick Klinkenberg (RCS Verviers B): Teheux (Faymonville) 9, Cormann (Lontzen) 6, Roland (Trois-Ponts) 3.

Sylvain Henrard (Xhoffraix): Bertrand (Trois-Ponts) 9, Teheux (Faymonville) 6, Rogister (Saint-Vith) 3.

CLASSEMENT

111 points: Bertrand (Trois-Ponts).

92 points: Teheux (Faymonville).

90 points: Nito (Saint-Vith).

80 points: N. Prévot (Trois-Ponts).

55 points: Heggen (Goé).

46 points: Davin (Cornesse).

40 points: Rogister (Saint-Vith).

36 points: Duran (Andrimont), Quodbach (Goé).

33 points: Grégoire (Trois-Ponts).

32 points: Pütters (Saint-Vith).

30 points: Simonis (Goé), Blaise (Xhoffraix).

28 points: Lonneux (Cornesse), Kloecker (Lontzen), Cremer (Saint-Vith).

27 points: Frère (Saint-Vith).

26 points: Isiktekiner (Andrimont).

25 points: Ordonez (Butgenbach).

24 points: Azzouzi (Andrimont), Doucene (Faymville), Giet (Xhoffraix).

23 points: Aithmid (Butgenbach), Gauthy et Sabel (Cornesse), Witwrouw (Ent. Pepine).

22 points: Y. Heinen (Elsenborn), D. Diffels (Xhoffraix).

21 points: Gillet (Butgenbach), Schrayen (Jalhay), Cormann (Lontzen), Cordonnier (Trois-Ponts).

20 points: P. Kessler (Butgenbach), Pierre (Cornesse), Gonay (Ent. Pepine).

19 points: Fyon (Spa), K. Abukar Musse (RCS Verviers B), Pierre et Wyaime (Xhoffraix).

18 points: Brandt (Lontzen), Van Acker (Cornesse), N. Heinen et Wattler (Elsenborn), Paulus et Van Den Bosssche (Jalhay).

17 points: T. Jost (Butgenbach), Scholl (Elsenborn), Fickers (Jalhay), Masson (Spa), Denis (Xhoffraix).

16 points: T. Stancher (Andrimont), D’Argent et S. Lejeune (Lambermont), Schins (Lontzen), Moreau (Ent. Pepine), Broers (Saint-Vith), Bechoux, Finfe et Jacquemin (Spa).

15 points: T. Strumphler (Lontzen), Pirlet (Ent. Pepine), Biermans (Saint-Vith), T. Legrand (Trois-Ponts), Ducomble (Xhoffraix).

14 points: Bousetta (Andrimont), Haas et R. Theisen (Butgenbach), Lejeune (Cornesse), D. Bruels (Elsenborn), Rami et Simon (Goé), Franssen et Marques-Robalo (Jalhay), Müllender et Schwanen (Lambermont), Ju. Diefels (Ent. Pepine), Emonts-Botz (Spa), M. Mohamed (RCS Verviers B).

13 points: Tim Kistemann (Elsenborn), Cremers, Gristina, Letiexhe et Sondron (Lambermont), Boveroux (Saint-Vith), Al. Dumez et Thi. Georis (Trois-Ponts), A. Ayvazoglu (RCS Verviers B).

12 points: Schumacher (Butgenbach), Ledoyen (Cornesse), Pivi et Vandesande (Faymonville), Beaujean (Jalhay), Lecloux, Ly, Mahaux et Pierret (Ent. Pepine), Andrien et Lambrette (Rechain B), Roland (Trois-Ponts).

11 points: Paulus (Cornesse), Comoth (Elsenborn), Leclercq (Faymonville), Van Weersth (Lontzen), Lemaire (Ent. Pepine), Schoonbroodt (Saint-Vith), Schmitz (Spa), Habotte (Trois-Ponts).

10 points: Toubali (Andrimont), Urbain (Butgenbach), Herbrand (Elsenborn), Sandmeier (Goé), A. Heuse (Ent. Pepine), Perazzelli (Rechain B), Mathieu (Spa), Chikh, El Harmouchi et M’Poku (RCS Verviers B).

9 points: Ajdarpasic (Andrimont), No. Kohnen (Butgenbach), S. Mackels et Schëfer (Elsenborn), Krings (Faymonville), Bandjutu (Goé), S. Colinet (Jalhay), L. Lejeune (Lambermont), Paach (Lontzen), J. Diefels (Ent. Pepine), Cakpo et Santangelo (Rechain B), Albert (Spa), Boulmalf (RCS Verviers B).

8 points: Brühl et Massat (Faymonville), T. Lepaon (Goé), B. Pottier, T. Sutera et Tefnin (Jalhay), Essairidi (Lambermont), Franken, Groteklaes et M. Strumphler (Lontzen), Menga (Rechain B), Kohn (Saint-Vith), Parotte (Spa), Abid (RCS Verviers B), Heindrichs (Xhoffraix).

7 points: Bragard et D. Lorquet (Andrimont), Y. Jost (Butgenbach), Ma. Lenz (Cornesse), Gengler et A. Mackels (Elsenborn), Alcabir et N. Mathar (Faymonville), Demeure et J. Lepaon (Goé), Barbette (Lambermont), Léonard (Ent. Pepine), Makombo et El Jaly (Rechain B), D. Rondeux (Trois-Ponts), Y. Abukar Musse, Dioual, Franssen et Bouassem (RCS Verviers B), Dandrifosse (Xhoffraix).

6 points: Mohamud (Andrimont), Lays (Cornesse), J. Wiesemes (Elsenborn), Catteeuw (Faymonville), Ermis (Lambermont), Schlinkmann, Schmitz et Vandermeulen (Lontzen), Delchambre et Varela (Rechain B), Ant. Dumez (Trois-Ponts), Cornet et Mamiamga (RCS Verviers B), M. Henrard (Xhoffraix).

5 points: Malaise et S. Nagui (Andrimont), Lejoly (Cornesse), Marx et Santos Rosa (Elsenborn), Thomas (Faymonville), Blanchy, Alario et Denard (Goé), Hendrick (Jalhay), Theissen (Lontzen), Cacciatore, Tiecoura et Barry (Rechain B), Marnette (Spa), Flammang (Trois-Ponts), J. Bordarwé, A. Henrard, Mertens et Neuville (Xhoffraix).

4 points: Regnier (Andrimont), Heudt (Butgenbach), Jamagne, Mostert et Wilkin (Cornesse), Diallo (Elsenborn), J. Mathar et Ruiz Marin (Faymonville), Ghidini et Smets (Goé), Belflamme (Lambermont), R. Tasset et Gomant (Rechain B), Benker et Lejoly (Saint-Vith), Bassleer (Spa), F. Prévot (Trois-Ponts), Mokoko, Keto Zitalu, Y. Onder, T. Pfaff et Alzeno (RCS Verviers B), Dewalque et Sumer (Xhoffraix).

3 points: Bourhaba, Idrissi et N. Stancher (Andrimont), Kerstges et Reinertz (Butgenbach), Halkin, Larbuisson et Schwanen (Cornesse), Benker et Genten (Faymonville), Garcia, Van Acker et Dethier (Jalhay), Curtz, Naoussi et Demollin (Lambermont), Michel, Moureau, Henon et Heuze (Ent. Pepine), Xhonneux, Hoffman et Magnée (Rechain B), Willems (Saint-Vith), Heindrichs, Janssen, Formatin et Mabidi (Spa), Albert (Trois-Ponts), Derfoufi (RCS Verviers B).

2 points: T. Wiesemes (Elsenborn), Paquay et Rings (Faymonville), Avermaete, L. Garcia, Grosjean et Poncette (Goé), Kherchouch et Huppertz (Jalhay), Boudabza, Ngjele, Simar, V; Brixhe et Delclisard (Lambermont), Brock, Collignon et Samadello (Lontzen), Bonaventure et T. Diefels (Ent. Pepine), Sahibi, Akdim, Bokadji et Rahmani (Rechain B), Hoffmann et Niahoua (Saint-Vith), Bertholet, Geo. Jamotte, Jaspar et Ga. Jamotte (Spa), Jacob et Stassart (Trois-Ponts), Bertrand, Guenfoudi et J. Pfaff (RCS Verviers B), Barth, S. Bodarwé, Duracak et Gabriel (Xhoffraix).

1 point: Sahibi (Andrimont), Brüls, Servaty et D. Heinen (Butgenbach), Bayon Reyero, Frisée, Godart et Mi. Lenz (Cornesse), Nalbou (Faymonville), Ayache, Janssen et Reynders (Goé), Amraoui, Neuville et Hagelstein (Jalhay), Q. Brixhe, Dragna, Sayeh et De Bruyne (Lambermont), Lemmens et Renardy (Lontzen), Lahrach et Pirlet (Ent. Pepine), Binet, De Roy, J. Tasset, Bartel et Kreusch (Rechain B), Reinartz et Urfels (Saint-Vith), Bragard et Getoar (Spa), Elhardachi, O. Onder, Zteyat, Hilane et Boland (RCS Verviers B).

Le classement des buteurs de P3D

30 buts: Rogister (Saint-Vith).

28 buts: Heggen (Goé).

27 buts: Nito (Saint-Vith).

26 buts: Gonay (Ent. Pepine).

24 buts: Grégoire (Trois-Ponts).

20 buts: Schins (Lontzen).

19 buts: Volpe (Lambermont), Fyon (Spa).

18 buts: Doucene (Faymonville).

17 buts: T. Stancher (Andrimont).

16 buts: Mahaux (Ent. Pepine).

15 buts: P. Kessler (Butgenbach).

13 buts: Azzouzi (Andrimont), Müllender (Lambermont), Moreau (Ent. Pepine), M. Henrard (Xhoffraix).

12 buts: Al. Dumez (Trois-Ponts).

11 buts: Duran (Andrimont), Scholl (Elsenborn), Pivi (Faymonville), S. Lejeune (Lambermont), Thi. Georis (Trois-Ponts).

10 buts: Bousetta (Andrimont), Schrayen (Jalhay), Cordonnier (Trois-Ponts).

9 buts: Franssen (Jalhay), T. Strumphler (Lontzen), Ly (Ent. Pepine), Masson (Spa).

8 buts: Quodbach (Goé), Ju. Diefels (Ent. Pepine), Frère (Saint-Vith), Chikh (RCS Verviers B), Mertens (Xhoffraix).

7 buts: Davin et Lonneux (Cornesse), Herbrand (Elsenborn), S. Colinet et Van Den Bossche (Jalhay), Franken (Lontzen), Menga (Rechain B).

6 buts: Heudt, Ordonez et Urbain (Butganbach), Jamagne et Lejoly (Cornesse), Wattler (Elsenborn), Catteeuw (Faymonville), Samadello et Schmitz (Lontzen), Andrien (Rechain B), Franssen (RCS Verviers B), Blaise et D. Diffels (Xhoffraix).

5 buts: Y. Jost (Butgenbach), Ledoyen et Van Acker (Cornesse), Massat (Faymonville), Essaridi (Lambermont), Cormann et Preis (Lontzen), Varela (Rechain B), Cremer et Gangolf (Saint-Vith), T. Legrand, N. Prévot et Roland (Trois-Ponts), Y. Abukar Musse (RCS Verviers B), Dandrifosse, Sumer (Xhoffraix).

4 buts: Aithmid et T. Jost (Butgenbach), Halkin, Ma. Lenz et Sabel (Cornesse), Comoth, Y. Heinen et Ti. Kistemann (Elsenborn), Benker (Faymonville), Cammarata (Jalhay), M. Strumphler (Lontzen), Pirlet (Ent. Pepine), Marnette (Spa), Bertrand, Jacob et D. Rondeux (Trois-Ponts), Y. Onder (RCS Verviers B), Giet et Wyaime (Xhoffraix).

3 buts: Özdemir et Sahibi (Andrimont), Mostert et Paulus (Cornesse), Degotte (Elsenborn), Krupic et Vandesande (Faymonville), Demeure, Grosjean et Rami (Goé), Kloecker et Paasch (Lontzen), Xhonneux (Rechain B), Heindrichs, Jacquemin, Janssen et Schmitz (Spa), Guenfoudi et Vita (RCS Verviers B), Gabriel et Neuville (Xhoffraix).

2 buts: Bourhaba (Andrimont), Gillet (Butgenbach), Larbuisson (Cornesse), Diallo, Gengler, N. Heinen, S. Mackels et Santos Rosa (Elsenborn), Alcabir, Alpha, Bruhl, Nalbou, Ruiz Marin et Thomas (Faymonville), Ayache, Janssen, Reynders et Smets (Goé), Beaujean (Jalhay), Curtz, Letiexhe et Sayeh (Lambermont), Lemmens (Lontzen), Heuse et Michel (Ent. Pepine), Boveroux, Hoffmann, Parmentier et Pütters (Saint-Vith), Albert, Formatin et Parotte (Spa), Flammang (Trois-Ponts), Abid, Cornet et Peetermans (RCS Verviers B).

1 but: Idrissi, Isektekiner, Malaise, S. Nagui, Y. Nagui et Toubali (Andrimont), Haas, Kerstges, No. Kohnen, Lukebadio, Reinertz et Theisen (Butgenbach), Bayon Reyero, Lejeune et Pierre (Cornesse), R. Bruels et Langer (Elsenborn), Krings et Paquay (Faymonville), Blanchy, Dawans, Simon, Bandjutu et Alario (Goé), Amraoui, Hendrick, Kherchouch, Neuville, B. Pottier et Van Acker (Jalhay), Q. Brixhe, D’Argent, Ermis et Ngjele (Lambermont), Klein (Lontzen), Lecloux, Lemaire, Moureau, Tarik, Schouters et Heuze (Ent. Pepine), Makombo, Santangelo, J. Tasset et El Jaly (Rechain B), Kohn, Lejoly, Niahoua et Reinartz (Saint-Vith), Bragard (Spa), Andries, Tho. Georis, Habotte et Oliveira De Sousa (Trois-Ponts), K. Abukar Musse, Elhardachi, Keto Zitalu, Mamiamga et Ceylan (RCS Verviers B), Denis, Ducomble, Duracak et Pierre (Xhoffraix).