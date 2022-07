Le Hervien Régis Thibert qualifié pour le championnat du monde U20 sur 1500 mètres: « Pas encore remis de mes émotions »

Dans cette compétition que jeunes et adultes se partagent, Régis Thibert a terminé à la cinquième place de sa série. "Je concourrais face à des adultes néerlandais et japonais, entre autres. Ce genre de compétition est idéal pour battre des chronos. Les coureurs devant moi m’ont servi de lièvres."

Une qualification qui a un goût tout particulier pour le jeune coureur. Cette course, il a l’habitude d’y participer chaque année sous l’œil attentif de son grand-père, aujourd’hui décédé. "C’est encore plus beau de me qualifier ici. Ce meeting est toujours le plus prestigieux de l’année, et il m’accompagnait systématiquement. C’est une piste spéciale pour moi."

Également spécialiste du 800 mètres, qu’il a déjà parcouru en 1’49’’22, le Hervien va désormais tenter de se qualifier dans cette catégorie.

"Je ne suis que 35 centièmes en dessous des minima. Si je parviens à combler cet écart, je devrais cependant faire un choix, en accord avec mon coach, en vue des championnats du Monde. C’est un événement éprouvant et je préfère ne pas disperser mes efforts" conclut Régis Thibert qui se rendra donc en Colombie lors de la première semaine d’août.