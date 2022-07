En marge de ce succès, le coach d’Eupen Bernd Storck a évoqué plusieurs points. Voici ce qu’il faut en retenir.

Sur le match: « Nous avons affronté une solide équipe (NDLR: de D4 allemande) dont le style nous a surpris. Mais les choses ont été de mieux en mieux et je suis satisfait de cette victoire. »

Sur son groupe: "On a vu quelques soucis d’organisation et de communication mais ce sont des choses normales avec un nouveau groupe."

Sur sa défenseà trois: "Je suis content de ce système, en 3-5-2 ou 3-4-3 même si l’équipe doit travailler et pouvoir s’adapter d’autres systèmes aussi en fonction des rencontres.

Au sujet de Boris Lambert aligné en défense centrale: « Il peut jouer là ou dans l’entrejeu. Notre recrue Davidson peut également jouer en défense ce qui pourrait permettre à Boris d’évoluer plus haut. »

Sur le mercato: « On continue de surveiller les possibilités.Défensivement, nous sommes parés.On doit encore se renforcer dans le milieu et devant.On verra ce qui est possible ou pas. Soyons patients: de nombreux joueurs seront disponibles sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. »

Sur l’absence de Rune Paeshuyse: "À l’entraînement, lors d’un 8 contre 8, il a mis sa tête là où un équipier a mis le pied.Il a été opéré du nez directement. On espère le récupérer dans 2 semaines."

À propos de la blessure du gardien Lennart Moser: « Il est touché au niveau du pouce. On craint une absence de trois ou quatre semaines. C’est une situation compliquée pour un gardien qui vient de signer… Quant à Manaf Nurudeen, il a livré un bon match face à Aachen. »

Sur le prochain amical, samedi à Kaiserslautern: « C’est une D2 allemande donc un gros challenge qui se présente à nous. Mais on a besoin de ce genre de matches en préparation. »