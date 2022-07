Après la victoire 1-4 une semaine plus tôt chez les U21 du FC Cologne, les troupes de Bernd Storck se mesuraient à l’Alemannia Aachen (Regionalliga, 4e niveau du football allemand).

L’ASEupen, en pleine métamorphose cet été, se présentait avec une défense à trois (Kral, Lambert, Gorenc) en possession, à cinq en schéma plus défensif, avec les latéraux Magnée et Sibiry Keita invités à reculer.

Dans l’entrejeu, l’intéressant Christie-Davis retrouvait Déom et Peeters et l’offensif Nuhu.Prevljak était pour sa part isolé en pointe. Et le Bosnien aurait pu marquer après cinq petites minutes seulement.Mais il semblait surpris par la passe de Peeters, alors que les deux hommes se présentaient seuls face à Marcel Johnen, le gardien aixois qui a parfaitement lu l’action.

C’est finalement la physique (mais pas toujours très technique) équipe allemande qui prenait les devants.Le tir de Jannik Mause passait sous le buste du gardien Nurudeen, qui ne pouvait éviter le 0-1.

Joie de courte durée pour les Jaune et Noir, puisqu’Eupen réagissait deux minutes plus tard.Nuhu, isolé en profondeur, était accroché par Johnen dans la surface.Penalty et conversion assurée par Smail Prevljak.

Dans la foulée ou presque, le Soumagnard Gary Magnée profitait du service du nouveau venu Christie-Davis pour faire passer les Pandas devant (2-1, 37e).

En deuxième période, Bernd Storck opérait plusieurs changements et le match perdait quelque peu en intensité.Cela n’empêchait pas le jeune Dario Oger de s’offrir une belle action ponctuée d’un tir synonyme de 3-1.

Fraîchement monté au jeu, Lorenzo Offermann espérait faire pareil (ses proches en tribunes aussi), mais il était déséquilibré dans la surface et ne pouvait redresser le ballon dans les filets.Pas grave, puisqu’il se muait en passeur et servait idéalement N’Dri qui plantait le 4-1 en fin de partie.

Deuxième victoire en de rang pour Eupen, qui continuera sa préparation avec un déplacement à Kaiserslautern le week-end prochain.Face à une D2 allemande, ce sera, déjà, un premier véritable test pour l’Alliance.

La fiche du match: EUPEN 4 – AACHEN 1

Buts: J. Mause (0-1, 28e), Prevljak sur pen. (1-1, 31e), Magnée (2-1, 37e), Oger (3-1; 75e), N’Dri (4-1, 87e).

EUPEN: Nurudeen, S. Keita (46e Charles-Cook), Kral, Lambert, Gorenc, Magnée (57e Van Genechten), Christie-Davis, Déom (57e N’Dri), Nuhu (67e Magee), Peeters (72e Oger), Magnée, Prevljak (72e Offermann).

AACHEN (le noyau): Johnen, Oesswein, Uzelac, Mause, Korzuschek, Mueller, Schwermann, Sauerland, Andzouana, Heim, Damaaschek; Held, Baum, Wilton, Bajric.