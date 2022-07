Les confidences de Kevin Nols (Bolland), Ballon d’or de P4G (classement complet + buteurs)

"Lorsque mon entraîneur m’a appris que j’avais remporté le trophée, je ne le croyais pas, j’étais un peu choqué" avoue le lauréat. "Honnêtement, j’avais suivi le classement, et vu l’avance que comptait le franchimontois Bill Theysgens en fin de championnat, je pensais qu’il avait déjà gagné. Les coachs adverses m’ont attribué 60 points? C’est juste incroyable, je suis sur mon petit nuage."

Et il peut l’être! Une remontée historique en P3 avec les Bollandois vingt ans plus tard, le titre de Ballon d’or mais aussi celui de meilleur buteur de la série: Kevin Nols a tout raflé cette saison en n’ayant été titulaire… qu’à 12 reprises! "Je travaille en tant que cariste en système de pauses. Mes horaires ne sont donc pas toujours compatibles avec le football car je ne peux m’entraîner que deux semaines par mois en moyenne" explique l’attaquant auteur de 23 buts au total.

Hommage à son grand-père

Lorsqu’il a été contacté par Antoine Wilkin en début de saison 2021-2022, Kevin Nols, qui évoluait alors à Baelen, n’a pas hésité longtemps avant de rejoindre les Bleu et Blanc.

"Cela me tenait à cœur de jouer pour ce club en hommage à mon grand-père décédé il y a 3 ans. Il a en effet grandi dans ce village puis il y a tenu une ferme, il aurait été tellement fier de moi…"

Et on peut dire que ce choix de carrière s’est avéré payant. "Je viens de vivre ma plus grande saison footballistique. Lorsque je suis arrivé au club en début de saison, j’ai été accueilli les bras ouverts par tous mes coéquipiers, et cela m’a permis de me sentir à l’aise dès le départ. Ici à Bolland, j’ai découvert un environnement familial et je me réjouis d’évoluer en P3 avec ce groupe."

L’artilleur Kevin Nols ponctuait en évoquant sa plus grande passion: sa famille. "Grâce à elle, je suis un homme heureux. Ma joie au quotidien, c’est de voir grandir ma petite Mia âgée d’un an et demi, c’est un vrai petit bonheur."

Et elle peut être fière de son Ballon d’or de papa, la petite Mia.

Son coach Antoine Wilkin l’assure:«Un bon gars sur le terrain et en dehors»

Il était aux anges, l’entraîneur Antoine Wilkin, lorsque nous lui avons annoncé que son joueur Kevin Nols avait remporté le Ballon d’or "L’Avenir" de P4G, sur le fil. "C’est décidément la saison de tous les records pour Bolland, c’est super pour lui mais c’est également une victoire collective" s’exclamait-il.

Le lauréat Kevin Nols félicité par son entraîneur Antoine Wilkin. ©Eda Eric Muller

Selon le tacticien, le titre de son poulain est plus que mérité: "Regardez ses statistiques, il a inscrit 23 buts en ayant été titulaire à 12 reprises seulement, les chiffres parlent d’eux-mêmes. De plus, ce garçon ne joue absolument pas sa carte personnelle, il aurait pu marquer davantage, mais il se met sans arrêt au service de l’équipe, et il le fait bien".

Notons que Benjamin Masuy, lui aussi actif à Bolland, a également terminé sur le podium des meilleurs buteurs. "On est rodés offensivement pour la P3 avec ces deux-là!"

Si son joueur pourrait susciter les convoitises, Antoine Wilkin espère qu’il évoluera encore longtemps avec les Bleu et Blanc. "Dans notre club, Kevin s’est très vite intégré et il a trouvé un environnement familial qui lui convient. Même s’il habite Sprimont et qu’il n’est pas toujours évident pour lui d’être présent, il se sent bien à Bolland. Et tant mieux, car en plus d’être bon sur le terrain, c’est un chouette gars dans la vie" dixit le T1 Wilkin.

Une belle saison pour Bolland et son Ballon d’or Kevin Nols. ©Eda Eric Muller

Le classement complet du Ballon d’or l’Avenir Verviers de P4G 2021-2022

Votes des correspondants

Fabien Rodriguez & Cédric Garsou (L’Avenir): K. Nols (Bolland) 10, R. Duveau (Welkenraedt B) 8, A. Passalacqua (SRU Verviers) 6, S. Charbon (Charneux) 4, N. Ouali (Union Limbourg) 2.

Vote des coachs

Alexandre Sacré (Union Limbourg): K. Nols (Bolland) 9, A. Passalacqua (SRU Verviers) 6, K. Reep (Welkenraedt B) 3.

Antoine Wilkin (Bolland): R. Duveau (Welkenraedt B) 9, N. Ouali (Union Limbourg) 6, N. Denis (Welkenraedt B) 3.

Benoit Born (Trois-Frontières B): A. Passalacqua (SRU Verviers) 9, B. Masuy (Bolland) 6, A. Ouali (Stembert) 3.

Cédric Delhougne (Welkenraedt B): N. Ouali (Union Limbourg) 9, B. Theysgens (Franchimont B) 6, N. Carlier (Trois-Frontières B) 3.

Cédric Flon (SRU Verviers): L. Fassin (Stembert) 9, L. Mawet (Lambermont B) 6, A. Gillet (Hombourg) 3.

Clément Weber (Battice B): T. Parotte (Bolland) 9, B. Theysgens (Franchimont B) 6, B. Masuy (Bolland) 3.

Frédéric Gutkin (Hombourg B): S. Charbon (Charneux) 9, K. Nols (Bolland) 6, A. Passalacqua (SRU Verviers) 3.

Guillaume Delclisard (Lambermont B): K. Nols (Bolland) 9, N. Ouali (Union Limbourg) 6, A. Gilet (Hombourg B) 3.

Jean-Claude Léonard (Heusy B): K. Nols (Bolland) 9, Q. Dohm (Welkenraedt B) 6, B. Theysgens (Franchimont B) 3.

Marc Lekeu (Stembert): A. Passalacqua (SRU Verviers) 9, B. Masuy (Bolland) 6, D. Duckers (Franchimont B) 3.

Maxime Chanson (Franchimont B): N. Ouali (Union Limbourg) 9, L. Fassin (Stembert) 6, G. Thomas (Heusy) 3.

Michel Lousberg (Charneux): K. Nols (Bolland) 9, R. Duveau (Welkenraedt B) 6, B. Masuy (Bolland) 3.

Nicolas Wuidard (Herve B): K. Nols (Bolland) 9, A. Passalacqua (SRU Verviers) 6, L. Rasquinet (Battice B) 3.

Sébastien Poelmans (Magnée): K. Nols (Bolland) 9, M. El Baouche (Union Limbourg) 6, G. Doelen (Hombourg B) 3.

100 points: K. Nols (Bolland)

85 points: A. Passalacqua (SRU Verviers)

72 points: B. Theysgens (Franchimont B)

65 points: N. Ouali (Union Limbourg)

49 points: S. Charbon (Charneux)

47 points: T. Parotte (Bolland)

39 points: R. Duveau (Welkenraedt B)

35 points: G. Saive (Heusy B)

29 points: B. Masuy (Bolland)

27 points: C. Schins (Hombourg B)

26 points: G. Fossion (Battice B), L. Fassin (Stembert)

25 points: Q. Dohm (Welkenraedt B)

23 points: T. Duthoo (Hombourg B), M. Akhamlich (Lambermont B)

22 points: M. Schyns (Franchimont B), S. Poelmans (Magnée)

21 points: S. Plunus (SRU Verviers), S. Albert (Union Limbourg), K. Reep (Welkenraedt B)

20 points: J. Reep (Welkenraedt B)

19 points: A. Brandt (Trois-Frontières B)

18 points: C. Vanderheyden (Hombourg B), G. Doelen (Hombourg B)

17 points: G. Habets (Trois-Frontières B), J. Talmas (SRU Verviers), Jé. Chavée (Stembert)

16 points: A. Benotmane (Stembert), D. Duckers (Franchimont B), N. Denis (Welkenraedt B)

15 points: T. Parmentier (Battice B), L. Vanderstraeten (Battice B), Lo. Lampe (Magnée), B. Crespini (Magnée), M. Nalbou (Lambermont B), G. Guarisio (SRU Verviers), R. Kamasa Kayembe (Stembert), G. Detrembleur (Franchimont B), Z. Ouali (Stembert), J. Therasse (SRU Verviers), N. Carlier (Trois-Frontières B), E. Diop (Heusy B)

14 points: T. Dewandre (Charneux), J. Dupret (SRU Verviers), O. Van Deyck (Union Limbourg), T. Dethier (Herve B), O. Van Noyen (Bolland)

13 points: Y. Quadvlieg (Heusy B), N. Antoine (Welkenraedt B), L. Fassotte (SRU Verviers), M. Dessart (Union Limbourg), R. Decoeur (Bolland), J. Derecogne (Union Limbourg), T. Bettonville (Battice B), M. Petit (Welkenraedt B), A. Dehon (Battice B), A. Gillet (Hombourg B)

12 points: L. Gillet (Andrimont B), F. Hick (Herve B), J. Hendricé (Stembert), M. Balhan (Magnée), F. Menten (Heusy B), D. Sabella (SRU Verviers), K. Demarets (Hombourg B), M. Jacquinet (Battice B), L. Doudelet (Lambermont B), V. Mathieu (SRU Verviers), M. El Baouche (Union Limbourg)

11 points: P. Bunga (Heusy B), B. Houbiers (Welkenraedt B), M. Robert (Welkenraedt B), M. Maréchal (SRU Verviers), G. Thomas (Heusy B), F. Closset (Bolland)

10 points: J. Davila Nogales (Herve B), D. Ruwet (Charneux), S. Boukkalkoul (Stembert), N. Poncin (Franchimont B), K. El Hajjaji (Stembert), M. Leisten (Trois-Frontières B), N. Niselli (Welkenraedt B), R. Durbut (Battice B), L. Delaire (Trois-Frontières B), Z. El Filali (Herve B), A. Delfosse (Franchimont B), G. Rompen (Hombourg B)

9 points: G. Lucassen (Charneux), A. Bragard (Charneux), S. Klein (Herve B), L. Pirotte (Herve B), B. Caspar (Union Limbourg), Ot. El Ajjaji (Stembert), S. Smets (Battice B), T. Kockart (Charneux), P. Emonts (Franchimont B), G. Rampen (Hombourg B), G. Demoulin (SRU Verviers), V. Monnard (Union Limbourg), S. Lamberty (Lambermont B), M. Balhan (Magnée), Q. Bonaventure (Herve B)

8 points: B. Laurent (Andrimont B), O. Darkaoui (Andrimont B), A. Taiymi (Stembert), T. Al-Assouad (Bolland), N. Blanchy (Herve B), Y. Chemaou (Magnée), T. Bertrand (Herve B), N. Heinen (SRU Verviers), M. Dobbelstein (Hombourg B), G. Dossin (Franchimont B), M. Ramy (Magnée), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), M. Voncken (Trois-Frontières B), E. Nchang (Heusy B), B. El Mjidi (Heusy B), N. Forthomme (Welkenraedt B), F. Heinen (Trois-Frontières B)

7 points: A. El Ibrahimi (Andrimont B), D. Smets (Herve B), M. Barbette (Lambermont B), V. Bastings (Bolland), F. Dirix (Welkenraedt B), T. Léonard (Heusy B), G. Reinertz (Hombourg B), S. Bonhomme (Heusy B), F. Haugustaine (Franchimont B), L. Englebert (Battice B), J. Mauro (Magnée), W. Mazys (Battice B), L. Mawet (Lambermont B)

6 points: T. Fagnan (Heusy B), M. Essaridi (Lambermont B), O. El Hajjaji (Stembert), M. Verviers (Herve B), A. Leisten (Trois-Frontières B), T. Flas (Charneux), R. Govaert (Franchimont B), D. Schollaert (Union Limbourg), G. Germis (Charneux), J. Belleflamme (Lambermont B), O. Lausberg (Franchimont B), G. Calafato (Union Limbourg), A. Spirlet (Herve B), A. Schyns (Franchimont B), P. Bodson (Herve B), P. Gouem (Trois-Frontières B), L. Delvaux (Trois-Frontières B), Lu. Lampe (Magnée)

5 points: M. Boudjemaa (Andrimont B), A. Solitro (Bolland), S. Briamont (Franchimont B), A. Boukkalkoul (Stembert), A. Lousberg (Union Limbourg), A. Guttman (Hombourg B), O. Delrez (Lambermont B), M. Bartholome (Hombourg B), A. Beuken (Welkenraedt B), J. Cocquyt (Bolland), R. Haas (Battice B), C. Reinertz (Union Limbourg), M. Lemaire (Herve B), T. Billen (Battice B), B. Schyns (Bolland), T. Hilligsmann (Trois-Frontières B), M. Pinckaers (Hombourg B), O. Born (Trois-Frontières B), N. Alvarez (Lambermont B), F. Dortu (Lambermont B), V. Moray (Herve B), G. Henrion (Battice B), C. Bieleu (Hombourg B), Q. Dehesselles (Union Limbourg), N. Hissel (Hombourg B), S. Sovislis (Lambermont B), K. Dadjo (Union Limbourg), R. Heinen (Lambermont B), T. Martino (Magnée), L. Rasquinet (Battice B), M. Bonaventure (Herve B)

4 points: G. Driesen (Andrimont B), L. Ritrovato (Heusy B), A. Lembaraa (Heusy B), N. Kurtz (Lambermont B), J. Chaabane (Lambermont B), D. Pergely (Magnée), M. Paquay (Charneux), H. Royen (Charneux), C. Degée (Hombourg B), F. Pacek (Bolland), M. Louras (Lambermont B), A. Marchal (Battice B), P. Stassen (Hombourg B), L. Lamour (Bolland), T. Poumay (Heusy B), E. Vandermeulen (Lambermont B)

3 points: E. Gaschi (Andrimont B), F. Taine (Andrimont B), R. Doom (Battice B), F. Bergenhuizen (Charneux), C. Demonceau (Charneux), T. Bernard (Charneux), A. Parmentier (Franchimont B), A. Servais (Herve B), Th. Delhausse (Heusy B), T. Ruelle (Heusy B), J. Messelier (Magnée), N. Doudelet (Stembert), R. François (Trois-Frontières B), Y. Hansen (Trois-Frontières B), M. Kessels (Welkenraedt B), R. Tosin (Bolland), R. Schnuck (Heusy B), T. Sabitov (Welkenraedt B), N. Verstraelen (Franchimont B), N. Flas (Charneux), L. Alabiso (Union Limbourg), M. Corteil (Heusy B), L. Bolzan (Welkenraedt B), R. Dechamps (Magnée), M. Channani (Stembert), K. Lepaon (Welkenraedt B), F. Baar (Franchimont B), D. Vanderheyden (Trois-Frontières B), Ph. Corda (Welkenraedt B), F. Herman (Bolland), R. Tosim (Bolland), I. Grandjean (Franchimont B), B. Monie (Hombourg B), N. Hougrand (Battice B), A. Amory (Herve B), L. Werisse (SRU Verviers), F. Simons (Bolland), A. Guddye (Battice B), V. Dosseray (Union Limbourg), S. Quoiin (Heusy B), I. El Hilali (Magnée), L. Aelens (SRU Verviers), T. Duizings (Bolland), N. Claessens (Herve B), A. Ouali (Stembert)

2 points: M. Andrew (Andrimont B), A. Lechanteur (Battice B), L. Janssen (Battice B), T. Geron (Charneux), J. Desonnay (Franchimont B), N. Laffineur (Franchimont B), D. Pegoraro (Hombourg B), C. Caradonna (Lambermont B), F. Nicaise (Magnée), J. Lamarche (Magnée), Y. El Khadimi (Stembert), Y. Thys (Trois-Frontières B), Dorr (Trois-Frontières B), A. Gerrekens (Trois-Frontières B), Gilles Grégoire (Union Limbourg), F. Salome (Welkenraedt B), M. Chanson (Franchimont B), R. Smets (Herve B), J. Colling (Welkenraedt B), G. Lo Presti (Lambermont B), B. Kivanda (Franchimont B), C. Nyssen (Trois-Frontières B), I. Benameur (Heusy B), L. Facchini (Magnée), T. Beckers (Hombourg B), G. Renier (Heusy B), C. Ernst (Charneux), R. Simonis (Welkenraedt B), R. Simonis (Battice B), K. Sohet (SRU Verviers), Ju. Chavée (Stembert), Y. Dupont (Magnée), L. Renard (Franchimont B), L. Piront (Heusy B), S. Ferrer (Stembert), L. Petit (SRU Verviers), Ou. El Hajjaji (Stembert), N. Couvreur (Trois-Frontières B), S. Sutera (Magnée), A. Khalil (Stembert), T. Schmitz (Hombourg B), P. Lahaye (Hombourg B), R. Schmetz (Welkenraedt B), C. Wintgens (Herve B), R. Avenia (Herve B)

1 point: M. Kerf (Andrimont B), N. Destrée (Andrimont B), J-M Wouters (Andrimont B), P. Bonsang (Bolland), G. Hogge (Bolland, Pesser (Charneux), M. Marchese (Charneux), F. Brundseaux (Franchimont B), Y. Ezzaari (Heusy B), J. Deblond (Heusy B), N. Belboom (Hombourg B), A. Di Falco (Lambermont B), T. Dumont (Lambermont B), T. Sondron (Lambermont B), M. Di Falco (Lambermont B), B. Delhasse (Magnée), P. Campione (Magnée), A. Piron (SRU Verviers), R. Gouem (Trois-Frontières B), S. Lavalle (Trois-Frontières B), K. Poelmans (Magnée), J. Etienne (Andrimont B), C. Zimmermeyer (Trois-Frontières B), F. Aaroub (Lambermont B), S. Vanderthommen (Welkenraedt B), T. Poumet (Franchimont B), L. Tondeur (Magnée, D. Frank (Trois-Frontières B), V. Materne (Herve B), A. Charlier (Magnée), J. Pinckaers (Welkenraedt B), M. Hougrand (Battice B), N. Paquay (SRU Verviers), J. Pinsart (Magnée), A. Rox (Welkenraedt B), L. Olivier (Magnée), M. Colak (Stembert), M. Khalil (Stembert), I. Tahri (Stembert), A. Corman (Hombourg B) .

Buteurs: Kevin Nols est passé devant Kevin Reep au dernier moment

À 90 minutes de la fin du championnat, Kevin Reep, l’offensif de Welkenraedt B, était encore le meilleur buteur avec 3 buts d’avance sur son dauphin. Mais c’était sans compter sur ce diable de Kevin Nols qui est parvenu à inscrire un incroyable quintuplé lors de la dernière journée. " Je savais que Bolland jouait son dernier match contre Lambermont B, et qu’ils allaient empiler les buts, mais lorsque j’ai appris la nouvelle dans le vestiaire, j’étais évidemment très déçu."

D’autant que Kevin Reep était en tête du classement des buteurs depuis… le 10 octobre 2021! "C’est encore plus râlant, mais je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. J’ai raté trop d’occasions durant la saison. Désormais, la déception est passée, et je suis tout de même super satisfait de notre saison avec Welkenraedt B."

Les Bleu et Noir ont terminé à une très honorable 4e place au classement, mais ils n’ont pas pu disputer le tour final puisque leur équipe A était active en P3 (avant son propre tour final et la montée en P2).

"J’ai joué le premier match du tour final avec l’équipe A, mais je me suis occasionné une déchirure aux ischios" raconte le buteur de Welkenraedt. "Du coup, nous avons formé un kop de supporters avec l’équipe de P4, cela a sans doute aidé l’équipe première à accéder à la 2eprovinciale" sourit-il.

Désormais, place à un nouveau challenge pour le n°9 Kevin Reep: "La saison prochaine, j’intégrerai le noyau de P2. Le niveau sera sans aucun doute tout autre, mais à 29 ans, j’ai besoin d’un nouveau défi" estime-t-il.

Kevin Reep (en bleu), de Welkenraedt. ©Eda Eric Muller

LE CLASSEMENT DES BUTEURS DE P4G SAISON2021-2022

23 BUTS: K. NOLS (BOLLAND)

22 buts: K. Reep (Welkenraedt B)

18 buts: B. Masuy (Bolland)

17 buts: G. Doelen (Hombourg B)

14 buts: M. Dessart (Union Limbourg), M. Dobbelstein (Hombourg B), N. Ouali (Union Limbourg)

13 buts: D. Ruwet (Charneux), D. Duckers (Franchimont B)

12 buts: A. Passalacqua (SRU Verviers), B. Theysgens (Franchimont B), M. Ramy (Magnée), G. Thomas (Heusy B)

11 buts: J. Dupret (SRU Verviers)

10 buts: N. Blanchy (Herve B), G. Reinertz (Hombourg B), F. Haugustaine (Franchimont B), L. Dorr (Trois-Frontières B), L. Fassin (Stembert), N. Carlier (Trois-Frontières B)

9 buts: J. Mauro (Magnée), P. Renkens (Hombourg B)

8 buts: L. Vanderstraeten (Battice B), M. Maréchal (SRU Verviers), A. Bragard (Charneux), S. Charbon (Charneux)

7 buts: G. Guarisio (SRU Verviers), M. Chanson (Franchimont B)

6 buts: G. Saive (Heusy B), S. Klein (Verviers), G. Germis (Charneux), P. Bunga (Heusy B), T. Erkens (SRU Verviers), S. Smets (Battice B), G. Fossion (Battice B), Lu. Lampe (Magnée)

5 buts: S. Boukkalkoul (Stembert), T. Dewandre (Charneux), C. Reinertz (Union Limbourg), N. Denis (Welkenraedt B), G. Lucassen (Charneux), S. Briamont (Franchimont B), J. Desonnay (Franchimont B), G. Henrion (Battice B), A. Schyns (Franchimont B), P. Emonts (Franchimont B), L. Renard (Franchimont B), K. Dadjo (Union Limbourg), Z. El Filali (Herve B), J. Simonis (Charneux), C. Bieleu (Hombourg B)

4 buts: F. Pacek (Bolland), N. Niselli (Welkenraedt B), A. Marchal (Battice B), Y. Quadvlieg (Heusy B), M. Robert (Welkenraedt B), S. Lavalle (Trois-Frontières B), Y. Ezzaari (Heusy B), K. Lepaon (Welkenraedt B), J. Reep (Welkenraedt B), T. Roggemans (SRU Verviers), Q. Dohm (Welkenraedt B), N. Antoine Welkenraedt B), T. Dethier (Herve B), L. Lamour (Bolland), N. Monnard (Union Limbourg), F. Baar (Franchimont B), B. Guddye (Battice B), L. Aelens (SRU Verviers).

3 buts: F. Brundseaux (Franchimont B), Y. Thys (Trois-Frontières B), A. Di Falco (Lambermont B), L. Ritrovato (Heusy B), E. Gaschi (Andrimont B), O. El Hajjaji (Stembert), S. Plunus (SRU Verviers), B. Houbiers (Welkenraedt B), M. Barbette (Lambermont B), P. Gouem (Trois-Frontières B), C. Schins (Hombourg B), L. Alabiso (Union Limbourg), D. Smets (Herve B), T. Flas (Charneux), R. Durbut (Battice B), L. Englebert (Battice B), T. Parotte (Bolland), G. Detrembleur (Franchimont B), S. Hagelstein (Hombourg B), J. Therasse (SRU Verviers), L. Werisse (SRU Verviers), R. Decoeur (Bolland), O. Van Noyen (Bolland), T. Al-Assouad (Bolland), G. Delclisard (Lambermont B), M. El Baouche (Union Limbourg), I. El Hilali (Magnée)

2 buts: J. Etienne (Andrimont B), R. Govaert (Franchimont B), A. Lembaraa (Heusy B), R. Gouem (Trois-Frontières B), J. Belflamme (Lambermont B), P. Bonsang (Bolland), N. Alvarez (Lambermont B), C. Vanderheyden (Hombourg B), T. Léonard (Bolland), M. Channani (Stembert), L. Janssen (Battice B), B. Laurent (Andrimont B), D. Linnekens (Herve B), A. Benotmane (Stembert), T. Sabitov (Welkenraedt B), T. Dutau (Hombourg B), M. Bartholomé (Hombourg B), O. Lausberg (Franchimont B), D. Schollaert (Union Limbourg), O. Lufuankenda (Welkenraedt B), F. Menten (Heusy B), G. Hogge (Bolland), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), Q. Dehesselles (Union Limbourg), A. Ouali (Stembert), G. Delclisard (Battice B), L. Fassotte (SRU Verviers), P. Stassen (Hombourg B), T. Ledain (Bolland), E. Diop (Heusy B), T. Billen (Battice B), V. Materne (Herve B), J. Pinckaers (Welkenraedt B), B. Monie (Hombourg B), M. Khalil (Stembert), T. Beckers (Hombourg B), W. Mazys (Battice B)

1 but: J-M. Wauters (Andrimont B), B. Meniger (Andrimont B), T. Pirotte (Battice B), T. Parmentier (Battice B), N. Spits (Battice B), R. Tosim (Bolland), V. Bastings (Bolland), H. Motoulle (Charneux), R. Perboom (Charneux), P. Bodson (Herve B), J. Deblond (Heusy B), T. Ruelle (Heusy B), C. Degée (Hombourg B), N. Hauseux (Hombourg B), B. Gunes (Lambermont B), N. Curtz (Lambermont B), O. Delrez (Lambermont B), B. Delhasse (Magnée), F. Nicaise (Magnée), R. Deblire (Magnée), P. Campione (Magnée), A. Di Falco (SRU Verviers), K. El Hajjaji (Stembert), Y. Ramdani (Stembert), A. Taiymi (Stembert), L. Gillet (Andrimont B), T. Geron (Charneux), T. Pesser (Charneux), M. Akhamlich (Lambermont B), G. Cremers (Trois-Frontières B), A. Leisten (Trois-Frontières B), G. Demoulin (SRU Verviers), K. Lodomez (Hombourg B), P. Helmergildo (Heusy B), M. Echchekhar (Heusy B), F. Taine (Andrimont B), M. Kessels (Welkenraedt B), L. Delaire (Trois-Frontières B), K. Demarets (Hombourg B), G. Rampen (Hombourg B), J. Colin (Franchimont B), A. Schyns (Franchimont B), A. Dehon (Battice B), K. Sahibi (Andrimont B), A. Rox (Welkenraedt B), B. Decoeur (Bolland), R. Altun (Union Limbourg), S. Ngjele (Lambermont B), L. Tondeur (Magnée), J. Lemaire (Herve B), G. Pegoraro (Hombourg B), O. Kada (Stembert), B. Gaspard (Union Limbourg), F. Hick (Herve B), T. Sistermann (Trois-Frontières B), R. Haas (Battice B), G. Lo Presti (Lambermont B), B. Kivanda (Franchimont B), O. Kourir (Lambermont B), G. Braconot (Charneux), O. Al-Lal (Stembert), Khalid (Stembert), C. Nyssen (Trois-Frontières B), J. Davilla (Herve B), C. Wintgens (Herve B), K. Poelmans (Magnée), A. Wilkin (Bolland), T. Léonard (Heusy B), L. Demelenne (Battice B), F. Lurquin (Bolland), J. Derecogne (Union Limbourg), G. Fermer (Welkenraedt B), B. Schyns (Bolland), G. Dossin (Franchimont B), T. Bencheïkh (Magnée), T. Bettonville (Battice B), T. Poumay (Heusy B), Lo. Lampe (Magnée), G. Habets (Trois-Frontières B), G. Kevelaer (Bolland), M. Balhan (Magnée), N. Forthomme (Welkenraedt B), M. Pinckaers (Hombourg B), F. Heinen (Trois-Frontières B), A. Corman (Hombourg B), L. Rasquinet (Battice B), A. Servais (Herve B), J.C. Aelens (SRU Verviers), M. Nalbou (Lambermont B), F. Dortu (Lambermont B), P. Schartz (Franchimont B), C. Ernst (Charneux), R. Peerboom (Charneux), Cremer (Charneux), I. Tahri (Stembert), R. Smets (Herve B), A. Sacré (Union Limbourg), Y. Chemaou (Magnée), M. Schoonbroodt (Battice B), L. Bolzan (Welkenraedt B), Q. Bonaventure (Herve B), T. Duizings (Bolland), F. Simons (Bolland), F. Closset (Bolland).

