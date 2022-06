Ancien attaquant du White Star et du RAEC Mons, du KVO et d’OHL, d’Adana et de Dundee United, Yannick (32 ans) a disputé la saison dernière tous les matches de Mons en D3 ACFF et souhaite revenir au meilleur niveau. "J’ai suivi le tour final et j’ai espéré jusqu’au bout la montée du club en D1B. Après une bonne saison à Mons, je veux prouver que je peux me rendre utile à un niveau supérieur et participer à la montée du club en Pro League. Vivement le 12 pour rejoindre l’équipe. J’ai un excellent feeling après mes entretiens avec le directeur, Gaëtan Englebert et Benjamin Lambot" , déclare Yannick Loemba dans un communiqué du club liégeois.