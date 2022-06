En dames, Florence Van Acker atteint les demi-finales après avoir éliminé Lauranne Hackemack. "A priori, Lauranne était un bon tirage pour moi" , explique Florence. "Je n’avais plus touché la balle depuis la fin du championnat et j’avais joué au tennis le jour précédent. Le match est allé au bout, je l’emporte au septième set et 11 à 8 à la belle. Le résultat est satisfaisant pour moi. Je suis devenue maman dans le courant de la saison et je suis bien revenue."

Florent Lambiet: «De bonnes sensations»

Dans cette même série, les sœurs Poncelet, Victoria et Clémentine, ainsi que Marie Capocci n’ont pu s’extraire des poules. Chez les hommes, Maxime Degive signait ses débuts grâce à son titre de champion national en minime. Il reviendra dans les années à venir pour décrocher sa première victoire individuelle.

Quant à Romain Gaspar, il n’a pu intégrer le tableau final. Adrien Rassenfosse sort David Coméliau puis échoue en quart contre le futur champion national Cédric Nuytinck. Ce dernier décroche le titre aux dépens de Florent Lambiet qui positive: "Je suis content de mon tournoi. Après une première partie de saison décevante, j’ai décidé, à partir de janvier et en accord avec mes entraîneurs, de mettre la compétition entre parenthèses pour me reconstruire au travers d’une grosse période d’entraînement. J’avais donc peu de repères en match. Mais là je suis satisfait de mon jeu, j’avais de bonnes sensations et ça va m’apporter de la confiance."

Et nos régionaux se sont affichés comme des spécialistes du double. Cécile Ozer, associée à Alessi Massart, va chercher le titre. En double messieurs, Adrien Rassenfosse fait aussi bien. Il entonne la Brabançonne avec son partenaire Lafineur. La seconde marche du podium est pour Florent Lambiet et Martin Allegro. Florent est vraiment abonné à cette place…

David Coméliau est pour sa part à la quatrième place, aussi bien en hommes avec Massart qu’en mixte avec Koszulap. Enfin Lemaitre et Beligdorg se classent cinquièmes.