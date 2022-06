Spa-Francorchamps: festival de la moto ancienne aux Bikers’Classics ce week-end

Qu’à cela ne tienne, une fois encore les petits plats ont été mis dans les grands afin de proposer à tous les passionnés de belles mécaniques de nombreuses bonnes raisons de rejoindre à nouveau la cuvette de l’Eau Rouge

"Le millésime 2022 des Bikers’Classics s’imposera comme un véritable festival de la moto ancienne" , souligne Florian Jupsin au nom de l’organisateur theutois. "On retrouvera bien sûr les habituelles séances de roulage exclusivement réservées aux machines d’antan, mais aussi plusieurs événements dans l’événement."

Une épreuve tout terrain

Si The Trial Classics est reconduit dans l’enceinte du circuit, une autre épreuve tout terrain figure cette fois au programme. "Avec le Revival des 2 Jours de Stavelot pour les adeptes de l’enduro, l’idée est clairement de varier les plaisirs. Depuis de nombreuses semaines, nous avons aussi travaillé à la mise sur pied d’une exposition ambitieuse qui va retracer 100 ans de moto sur le plus beau circuit du monde. Et je peux déjà dire que les fans vont être séduits."

Des fans qui pourront également côtoyer quelques vedettes comme le veut une autre tradition des Bikers’Classics. Troy Bayliss, l’illustre pilote australien trois fois champion du monde de superbike, ravira le public de sa présence, tout comme Didier de Radiguès, seul pilote belge à être monté sur le podium dans la catégorie reine de la vitesse pure. Sans oublier les autres valeurs sûres de l’événement comme la grande parade du samedi en fin d’après-midi ouverte à tous les motards ou encore le Bikers Shop.