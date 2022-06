La partie académique s’est déroulée en présence du bourgmestre Freddy Lejeune et d’un représentant du comité provincial, en l’occurrence Hubert Roush. Dans son discours, la présidente Donéa s’est tournée vers l’avenir. Le groupe d’une quinzaine de jeunes qui fréquente les entraînements dirigés par Christophe Collos va bénéficier de toutes les attentions. L’équipe A qui évolue en première provinciale est stabilisée par l’arrivée de Didier Fyon. Les tenues sportives vont être renouvelées.

Et l’esprit convivial du club sera maintenu, à l’image de la présence de quelques pongistes du club jumelé du Réveil Vernantais, venus en droite ligne des alentours de Saumur, pour entretenir l’amitié.

Trois joueurs mis à l’honneur

Tout cela est rendu possible par le travail des autres comitards qui sont Sébastien Goblet, Gary Hochstenbach et Bijou Pasteger. Enfin, le club a mis à l’honneur trois joueurs qui ont tout vécu avec le TTC Aubel. Jean-Pierre Bour, Pierre Vieillevoye et Michel Hennico participent sans interruption à l’interclubs depuis les débuts. Ils ont vu défiler les vareuses, y compris les premières qui étaient rouges, allez comprendre pourquoi dans la cité du vert et blanc… Mais pour eux, ce n’est pas encore assez. Ainsi Jean-Pierre Bour, "Jipé" pour les intimes, conclut: "J’espère encore jouer au moins dix ans pour coupler ma retraite sportive avec ma pension professionnelle." Quand on vous dit que ce n’est pas fini…