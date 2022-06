Audric David a connu quelques années de galère avec trois opérations aux ligaments, mais il s’est fait plaisir sur les terrains provinciaux cette saison. "En dix ans, c’est la toute première fois que j’ai pu faire un championnat entier sans connaître trop de pépins."

Là où beaucoup auraient abandonné, Audric a choisi de persévérer. Et bien lui en a pris car il s’est ressuscité à Ster-Francorcchamps B sous les ordres de Maxime Brant.

Débarrassé de ses soucis, celui qui fêtera ses trente ans en août prochain a enfin pu exprimer toute l’étendue de son talent en inscrivant pas moins de 29 buts.

Une saison pleine qui le voit aussi consacré Ballon d’or avec 79 points au total. "Je ne visais rien de particulier en début de saison, les ambitions sont venues avec le temps."

«Le coach ne me capait pas souvent»

Deuxième au classement à la mi-saison, bien derrière Samuel Ziant de Stavelot B, Audric voyait ses chances de gagner le Ballon d’or s’éloigner.

"Le coach ne me capait pas souvent lors du premier tour même si j’étais décisif car il voulait motiver les plus jeunes. J’étais un peu déçu mais je le comprenais." Finalement, l’attaquant a fini par émerger grâce à sa régularité.

Une jolie consécration pour ce policier d’intervention qui a fait pas mal d’efforts pour être présent lors des matches les dimanches. "C’est une belle récompense par rapport à ma détermination car je n’ai jamais abandonné. Je le dois aussi à mon coach qui m’a rendu ma confiance."

Cet amateur de tennis passera un autre cap en septembre avec un mariage au programme. Que les Sterlains se rassurent, le foot ne sera pas mis de côté pour autant. Et ses ambitions non plus. "Nous nous sommes bien renforcés pour jouer les premiers rôles. C’était ma condition pour rester car j’aimerais connaître un vrai titre ou une montée. J’ai déjà été champion avec Jalhay mais cela n’avait pas eu la même saveur à cause du Covid."

S’il ne cracherait pas sur une nouvelle distinction personnelle, c’est surtout un titre collectif qui le comblerait. L’équipe avant tout.

L’avis de son coach, Maxime Brant: «Audric a eu une énorme influence sur notre jeu»

L’entraîneur sterlain, Maxime Brant, en a fait un pion incontournable de son équipe. ©EDA JR Marot

Maxime Brant, ne connaissait pas Audric David il y a un peu plus d’un an. "C’est Nathan Collignon qui me l’a renseigné , précise le coach sterlain. On a discuté et il a accepté de venir nous rejoindre. Je lui ai laissé une totale liberté dans la façon de se gérer. Il s’est senti écouté et en confiance et il me l’a bien rendu."

L’entraîneur en a fait un pion incontournable pour son équipe. "Il a une mentalité incroyable et il a une influence sur le reste du groupe car il veut toujours gagner. Il travaille les nuits et les week-ends normalement mais il prend congé les jours de match. Il perd donc de l’argent pour venir jouer, c’est tellement rare de nos jours."

«Il a eu des propositions intéressantes»

Décisif presque à chaque match, Audric ne pouvait pas ne pas être capé presque chaque semaine. "Il avait un impact sur le jeu, soit en marquant soit en réalisant un assist à chaque match et mon rôle était de caper les meilleurs."

Content de le garder dans son équipe une saison de plus, le coach a construit une équipe ambitieuse autour de lui. "Il a eu des propositions plus intéressantes sur le plan sportif mais a préféré rester avec nous. Cette saison, il sera mieux entouré et va se sentir encore plus libéré puisqu’il ne se sentira pas obligé de faire la différence tout seul."

Samuel Ziant (Staveot B) espérait un 3e Ballon d’or

Le médian Samuel Ziant était bien parti pour réaliser la passe de trois. ©Eda Eric Muller

Vainqueur à deux reprises du Ballon d’or lorsqu’il jouait à Ster-Francorchamps et à Sourbrodt, Samuel Ziant était bien parti pour réaliser la passe de trois avec Stavelot B. Avec plus de 19 points d’avance sur Audric David à la mi-saison, Samuel avait fait la différence surtout grâce aux points des coachs adverses, impressionnés par son jeu. "Il n’a rien à faire en P4" , disaient d’ailleurs certains d’entre eux.

«Je me sens encore bien»

Logiquement repris avec la P2 lors du deuxième tour, il a perdu progressivement cette avance vu qu’il ne pouvait plus être capé en P4. "Chaque semaine, je regardais les points des coachs et je voyais que Maxime Brant capait toujours le même gars , souligne cet ancien joueur de P1. C’est dommage, mais c’est comme ça. À bientôt 36 ans, je pensais pouvoir gagner encore une fois le Ballon d’or mais ce ne sera pas le cas cette année."

Pourquoi pas la saison prochaine? "Je me sens encore bien et je vais encore continuer à jouer au foot mais avec trois enfants, ma priorité sera donnée à la famille. Donc, je ne suis pas sûr d’être présent chaque week-end."

Comme cette saison, il sera dans un premier temps intégré à la P4 mais avec la possibilité de renforcer la P2 de temps à autre. "Je suis là pour servir le club, peu importe dans quelle équipe. La P4 a bien été renforcée et on sera bien plus ambitieux que cette saison. Cette équipe va tenir la route et le tour final est un objectif bien légitime."

