Le communiqué du club:

Parmi les candidatures reçues, la direction a retenu celle de Serge Sarlette. L’ancien coach d’Andenne ou encore de La Calamine a l’habitude de travailler avec des jeunes, lui qui, toujours après la faillite du RCS Visé, a occupé le poste de coordinateur des jeunes à Herstal, sans oublier son travail à Tilleur.

Serge Sarlette est donc également bien connu à Visé. Il s’est même déjà retrouvé sur le banc de l’équipe fanion: en 2015, il était T2 d’un certain Sunday Oliseh. Bref, il s’agit, pour lui, d’un retour dans la Cité de l’Oie.

"Je suis évidemment très content" , explique le principal intéressé. "On n’efface pas dix ans de sa vie comme ça. C’est grâce à Visé, un club qui m’a rapidement fait confiance, que j’ai pu gravir les échelons. C’est grâce au RCSV que j’ai commencé les cours d’entraîneur. J’ai eu la chance de connaître Wihogne avec les jeunes puis l’équipe fanion."

Serge Sarlette a toujours entretenu de bonnes relations avec Bernard Smeets, le nouveau T1 bassi-mosan. "En tant que formateur ou même coach, je conversais souvent avec lui, notamment par rapport aux cours d’entraîneur. Lorsqu’il est devenu T1 à l’URSL Visé, je l’ai évidemment félicité. Ce lundi, j’ai reçu un coup de fil d’Alain Duys et nous sommes allés plus loin dans les discussions. Cela a donc débouché sur un accord. Me voilà à présent T2 de mon ami Bernard. En vacances la semaine prochaine, notamment pour suivre le Tour de France, je serai présent à partir du 10 juillet pour l’épauler dans sa nouvelle fonction."

L’équipe fanion s’entraînant la majeure partie en matinée, Serge Sarlette va pouvoir conserver un autre rôle. "Je suis et resterai responsable technique de la formation des jeunes à Tilleur. J’en ai parlé à la direction de l’URSL Visé et ce timing d’entraînement ne pose aucun souci. Il s’agit, de plus, de deux missions bien distinctes."