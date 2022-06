Le foot de Bolland a soufflé ses 50 bougies (photos)

Pourtant, il est dans les faits plus jeune et plus dynamique que jamais depuis la formation d’un nouveau comité, il y a trois ans, emmené par le président Nicolas Humblet. L’objectif pour son équipe depuis lors est clair: redorer l’image du CS Bolland dans le village. "Il faut savoir qu’entre le club de foot et les autres associations, les relations n’ont pas toujours été au beau fixe" , explique-t-il. "Depuis qu’on est là, on a vraiment essayé de se réintégrer à la vie du village et on constate que cela porte ses fruits. Les jeunes sont de retour et ne s’inscrivent plus dans les clubs voisins. Nous sommes remontés à plus de 200 affiliés et la saison à venir, nous allons même aligner une équipe U14 pour la première fois depuis 15 ans. C’est une fierté d’avoir rendu aux gens du village l’envie de venir au foot."

Club de village, une fierté

D’autant plus que là où certains s’irritent parfois d’être catalogués "club de village", à Bolland, on en fait une fierté. "Non seulement ça ne nous vexe pas mais c’est en fait exactement ce qu’on veut" , sourit le dirigeant. "Comme club de village, il n’y a pas mieux et c’est ce qu’on cherche à véhiculer comme image."

Cerise sur le gâteau, cette saison anniversaire a vu l’équipe première monter en P3 via le tour final. "On espère évidemment qu’elle y restera le plus longtemps possible mais la priorité, c’est vraiment de continuer à dynamiser nos équipes de jeunes." Avec, en parallèle, un beau projet au niveau des infrastructures. "On est en train de préparer un dossier pour un nouveau bâtiment qui comprendra buvette et vestiaires. On espère qu’il aboutira dans les 5 ans mais ce n’est pas évident. Comme nous ne sommes pas sur un site communal, il faut amener une très grosse somme en fonds propres" , conclut Nicolas Humblet, un président qui peut avoir le sourire. Car là où de plus en plus de clubs se meurent à petit feu, le temps semble décidément au beau fixe dans le ciel du désormais cinquantenaire bollandois.

Vite dit

Un programme fourni

Pour cet anniversaire, le club a tenu à concocter un programme avec tous les membres et toutes les équipes du club. Ainsi, la journée a commencé par des rencontres opposant les équipes de jeunes à d’autres formations de la région (l’Élan Dalhem, Herve et Olne). Ensuite, un tournoi de sixte a confronté les parents des jeunes, les joueurs de réserve et de P4 ainsi que d’anciens joueurs du club. Dans l’après-midi, ce sont les dames qui se sont illustrées en affrontant les Fromagères de Herve avant que la (future) P3 ne défie le voisin charneutois. Le tout conclu, évidemment, par un barbecue géant et une soirée dansante.

Royal depuis septembre

Si la fête de ce samedi marquait le coup pour les sympathisants du club, les Bollandois ont, dans les faits, "déjà demandé et obtenu le titre Royal en septembre dernier", nous précise le CQ du club Alexandre Keuninckx. Ainsi, le CS Bolland s’appelle depuis lors le RCS Bolland.