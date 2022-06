La vie post-inondations des clubs sinistrés: Goé, «comme un SDF du football pendant plus d’un an» (photos)

"Il n’y avait même plus de parking et les véhicules ne pouvaient plus accéder aux terrains puisque le pont qui menait à nos installations n’avait pas tenu le coup , se souvient Laurent Sarlette, le vice-président goétois. Plus de goal, plus de banc, plus de tribune et l’eau était montée bien haut dans la buvette. Les frigos, les cuisinières et tout le matériel électrique étaient à jeter, les meubles en bois avaient gonflé et devaient être remplacés. Si nos vestiaires nécessitaient principalement du nettoyage, le boiler électrique était aussi foutu."

Le gazon devrait rapidement pousser. ©Eda Éric Muller

Malgré l’ampleur des dégâts, les dirigeants goétois ont très vite voulu chercher des solutions. Les clubs voisins de Jalhay et Welkenraedt se sont rapidement manifestés afin d’apporter leur aide. "Les plus anciens comitards étaient particulièrement touchés mais nous nous sommes réunis rapidement et nous nous sommes dit qu’un cours d’eau ne pouvait pas effacer 10-12 ans de boulot. Tous les membres ont été formidables et hyper présents à chaque instant. Quand quelqu’un avait un coup de mou, les autres étaient là pour le rebooster. Ces épreuves ont encore plus soudé notre comité. Grâce à ces deux clubs voisins, qu’on remercie encore une fois, nous pouvions reloger nos jeunes à Jalhay et l’équipe première à Welkenraedt. Nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons pu rassurer rapidement les parents."

Si la vie du club pouvait continuer, le manque d’un chez soi s’est évidemment ressenti au cours de la saison. "Nous aurons été des SDF du football pendant plus d’un an , explique Laurent Sarlette. Quand on est relogé chez des amis, au début tout va bien puis on commence à prendre de la place et à gêner un petit peu. C’est tout à fait normal mais tout s’est toujours bien passé avec les Jalhaytois et les Welkenraedtois. La situation a même eu du positif: nous avons fait tomber pas mal de favoris de la P3D à Welkenraedt, surtout sur le synthétique, et l’association avec les jeunes de Jalhay s’est encore renforcée puisque les gamins et les dirigeants se voyaient très régulièrement."

«Nous n’avons pas perdu de joueurs»

Les travaux dans la buvette ont aussi été bien entamés. ©Eda Éric Muller

Au niveau des résultats sportifs, cette saison 2021-2022 a même été particulièrement intéressante pour les Rouge et Blanc. Alors que les U21, les U16 et les U15 ont obtenu des accessions en supérieurs et même en provinciaux, l’équipe première a réalisé des résultats très honorables tout en alignant un nombre impressionnant de jeunes formés au club.

"Même si nous sentons bien qu’il faut retrouver nos propres installations aussi vite que possible, nous n’avons pas perdu de joueurs. Voir autant de jeunes du club débuter en équipe fanion nous a évidemment fait très plaisir, cela a motivé tout le monde et même fait revenir un peu de public.

Nous voulons continuer dans la même direction, ces jeunes feront partie intégrante d’un noyau A qui a été amélioré et y poursuivront leur formation."

Goé sera rapidement de retour à la maison, dès la mi-septembre avec les équipes de jeunes

Si les équipes de Goé reprendront la prochaine saison comme ils ont terminé la précédente, la situation va rapidement évoluer et les Loups devraient retrouver leurs propres installations au plus vite.

"Le gazon vient d’être semé et devrait très vite commencer à pousser, se réjouit le vice-président goétois, Laurent Sarlette. Nous avons pu profiter des conseils d’un greenkeeper venu du Brabant qui a l’habitude de travailler sur les terrains des professionnels. Dans le courant de l’été, nous terminerons l’aménagement des abords des terrains, on va remettre du carrelage dans la buvette, replacer des goals, des filets, faire les travaux de peinture, etc. En fonction de l’état du gazon, et donc de la météo, nous espérons faire revenir progressivement toutes nos équipes, en commençant par les plus petits, dès le mois de septembre. Depuis deux ans, nous voulions une meilleure coordination au niveau des jeunes. Xavier Walin va endosser ce rôle important et nous viserons une première étoile au label dans un an."

«Des aides ponctuelles»

Le pont d’accès a aussi subi d’importants dégâts. ©Eda Éric Muller

Si les assurances sont intervenues pour les dégâts subis par les bâtiments, la somme reçue ne couvre évidemment pas tous les travaux à réaliser.

"Nous avons reçu des aides ponctuelles du Rotary et des Kiwanis mais aussi de la Croix-Rouge, via la commune. Jalhay et Welkenraedt ont été très sympas en nous laissant les recettes de la buvette lorsque nous étions seuls à occuper leurs installations. Cette saison hors de nos bases a eu un coût mais on ne s’en sort pas trop mal. Si le Covid nous fiche la paix, on va pouvoir reprendre nos activités habituelles comme les tournois ou les soupers. Nous saisirons également les occasions d’aller bosser lors d’événements extérieur au profit du club comme nous l’avons toujours fait."