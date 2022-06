Pour tous les passionnés de football et les supporters de l’AS Eupen, c’est l’occasion idéale de voir évoluer l’équipe nouvellement formée et de faire connaissance avec les nouvelles recrues.

L’AS Eupen invite cordialement tous les supporters à cet événement. Pour la mi-temps, un jeu-concours gratuit pour tous les spectateurs sera proposé.

Les tickets pour toutes les places assises et debout ne coûtent que 5 euros. Les enfants de moins de 4 ans entrent gratuitement, les enfants et les jeunes de 5 à 21 ans ne paient que 2 euros. Ce prix réduit est également valable pour les seniors de plus de 65 ans, les invalides ainsi que les titulaires de la European Disability Card. Les titulaires d’un abonnement pour la saison 2022-2023 à l’AS Eupen bénéficient de l’entrée gratuite.

Les tickets peuvent être achetés en ligne via le Ticket-Onlineshop ou au guichet de jour. Le jour du match, les guichets installés devant le stade ouvriront à 13h30.

En tant qu’organisateur, l’AS Eupen est obligée d’enregistrer individuellement tout acheteur d’un billet. C’est pourquoi les visiteurs doivent s’enregistrer au Ticket-Onlineshop avant leur premier achat. Cela vaut également pour l’achat d’un ticket au guichet du stade, où le ticket ne peut être acheté que sur présentation de la carte d’identité.

Afin d’éviter les files d’attente à l’entrée du stade, la KAS recommande vivement d’utiliser, dans la mesure du possible, le Ticket-Onlineshop.

Le match contre Alemannia Aachen est le seul match à domicile que l’AS Eupen disputera avant le début de la saison qui aura lieu le 23 juillet au Sporting Charleroi.

Le samedi 9 juillet, Eupen affrontera le FC Kaiserslautern à Pirmasens.

Le dimanche 10 juillet, aura lieu à partir de 14h00 la présentation officielle de l’équipe lors de la fête d’été de la ville basse.