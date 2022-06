Sart B en P3D: «Se maintenir tout en faisant confiance à la jeunesse»

Du côté des départs, "nous perdons trois joueurs, Julien Dalkenne et Kerem Yuruk seront en P3 à Spa et Nicolas Dalkenne rejoindra la P4 de Bellevaux.

Pour contrer cela, nous avons réalisé trois arrivées: Antoine Gohy venant de Heusy, Jérôme Pahaut d’Aywaille (P3) et Luca Lejeune de Lambermont (P3)" , embraye le coach sartois.

«Se maintenir en faisant confiance aux jeunes du club»

Pour le T1 de Sart B, il est clair que vouloir intégrer le haut du classement sera très compliqué, voire impossible. "J’ai regardé les différents transferts et mouvements de joueurs chez nos futurs adversaires. Pour moi, les huit premières places seront très difficiles à atteindre. L’idée de jouer les trouble-fête ne me déplaît pas non plus, qui sait… Mon ambition et celle du club est d’abord de se maintenir tout en faisant confiance à la jeunesse. Nous bénéficions de quelques jeunes ayant des qualités sportives et une très bonne mentalité. Une neuvième ou dixième place me conviendra tout à fait dans un premier temps mais nous ne cachons pas qu’à plus long terme, intégrer le top 5 sera l’objectif du club."