S’il avait annoncé la clôture de son noyau, Christophe Sangiovanni s’est offert une dernière arrivée en la personne de Fabian Marzelli, un gardien de but de 33 ans. "C’était mon portier quand je suis monté en P3 avec Soumagne il y a 4 ans" , précise le technicien. "Il sera disponible en cas de pépin avec mes deux gardiens Robin Eussen et Grégory Jolly. Le but de ce transfert n’est donc pas de leur amener de la concurrence mais d’anticiper tout problème à ce poste."

Un joueur-T2 pour Elsaute B (P3D)

Alors qu’on mise sur la continuité et sur l’école de jeunes du côté d’Elsaute B, un transfert est toutefois à signaler: il s’agit d’Émeric Burelli, médian défensif qui évoluait cette saison du côté de l’Élan Dalhem.

Un renfort sur le terrain mais aussi sur le banc puisqu’il épaulera également le nouveau coach Dejan Botic en qualité de T2.

Six transferts pour Soiron (P4F) dont un gros coup

Relativement silencieux concernant le mercato, Soiron vient de dévoiler ses cartes et cela semble prometteur puisque l’ensemble du noyau rempile alors que six renforts débarquent. Et pas des moindres puisque Christophe Romain a obtenu la signature de Jérôme Alonso, milieu de terrain de 30 ans qui évoluait en P1 à Pontisse cette saison. Les autres arrivants sont le gardien Nicolas Lemmens (Melen B), le défenseur Fabrice Dobbelsteinne (réserve d’Elsaute), le médian Mehdi Echchekhar (Heusy) et les offensifs Senny Hendrick (Jalhay) et Antony Cintora (Chênée). Voilà donc les Soironnais bien armés pour jouer les premiers rôles la saison prochaine.