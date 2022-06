Il s’agit de Christophe Kinet, qui était actif à Jodoigne (D3B ACFF) où il avait rempilé pour une troisième saison mais disposait d’une clause pour entraîner plus haut.

Pour rappel, le Liégeois de 47 ans a déjà coaché dans la province, notamment à Tilleur et au RFC Liège.

Le club de Jodoigne ne s’est pas opposé au départ de son coach malgré un timing qui est particulièrement mal choisi. "La direction du club et le T1 Christophe Kinet se sont rencontrés ce lundi soir, explique le club dans un communiqué. À cette occasion Christophe Kinet a fait part de ses contacts avec le club de Dison en vue d’y prendre le rôle de T1 ainsi que de son souhait d’y donner une suite favorable. Notons ici que Dison, champion 2021/2022 de la D3B ACFF, sera cette saison active en D2 ACFF. Le club ne sait et ne veut pas faire obstruction à ce souhait de son coach principal. Dès lors l’accord d’une séparation à l’amiable à été conclu. Le club souhaite bonne chance sportive à son (ancien) coach et le remercie pour la très bonne collaboration durant les deux saisons écoulées. Le club est maintenant à la recherche d’un nouveau T1 pour son équipe A laquelle évoluera dans la série D3A ACFF" , a communiqué le club.