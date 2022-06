Pour rappel, suite aux départs du coach Toni Castagna, du directeur sportif José Deliège et dans la foulée de plusieurs joueurs (Robin Struzik, Benoît Dreezen et Anthony Piccoli), le club apporte les retouches nécessaires. Ainsi, ce lundi, le président Raphaël Boccardo nous annonce la venue d’un nouveau joueur, en plus du défenseur de Visé, Edwin Oluoch. "Nous avons fait un attaquant de 26 ans, Zacharia Abza, qui a notamment joué à Minerois et à Cointe" , commente l’homme fort du RCS Verviers. "Nous sommes aussi sur un gardien expérimenté pour remplacer Robin Struzik, mais ce n’est pas encore officiel. J’espère que ce sera bientôt le cas" , dévoile-t-il.

Ce n’est pas le travail qui manque dans le club verviétois, d’autant plus avec les récents remous. "Nous prenons un nouveau départ" , explique Raphaël Boccardo. "Tous ces départs, nous ne nous y attendions pas. J’ai été le premier surpris de l’annonce de Toni Castagna.On misait pourtant sur la stabilité avec lui, mais visiblement il ne le sentait pas. Ensuite, on a eu une réunion de comité et il a été décidé de le remplacer par Gabriel De Luca . C’était une bonne proposition, une solution en interne, mais là c’est José Deliège qui ne se retrouvait plus dans le projet."

«J’espère que l’hémorragie va s’arrêter»

Et en cascade, c’est Stéphane Krings qui a récemment été nommé nouvel entraîneur de l’équipe B (P4) pour la saison prochaine. Quant à la fonction (directeur sportif) jadis occupée par José Deliège, elle ne sera pas remplacée par une nouvelle personne dans l’organigramme du club. "J’espère maintenant que l’hémorragie va s’arrêter là et que la sauce va prendre" , conclut Raphaël Boccardo.