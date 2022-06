William Renauld, du foot au tennis avec succès au tournoi de Thimister (photos)

"À 18 ans, j’étais classé -15 et j’avais décidé d’arrêter pour jouer foot. J’ai évolué en nationale (Ndlr; avec Richelle en D3) et j’ai décidé de me remettre au tennis maintenant. C’est vers là que va ma motivation."

Après le tournoi de Thimister, William Renauld enchaînera avec celui de Theux et surtout celui de Visé, où il ambitionne de s’imposer aussi. Avec l’objectif de gagner un ou deux classements cette année. "Si je peux passer B0 ou B-2 je serais très content ainsi je passerai en Messieurs 2" , conclut-il, lui qui quittera le club de Welkenraedt pour retourner à Visé.

Battu, Kevin Lennerts n’est «pas mécontent» de son match

Le Theutois Kevin Lennerts. ©EDA JR Marot

En face, Kevin Lennerts (C15.1) a tout donné en finale mais il s’est finalement incliné en deux sets. "Je ne suis pas mécontent de mon match même si je pense que je peux un peu mieux jouer. Je n’ai aucun regret, car c’était très fort en face" , relativise-t-il, déjà très content d’être en finale à Thimister. "Je voulais déjà essayer de gagner deux tours, ce que j’ai fait, puis j’ai joué contre des B4 et B2 que j’ai battu pour me hisser en finale. D’ailleurs, ce sera peut-être ma seule de la saison" , sourit-il, lui qui est aussi inscrit au tournoi de Theux. "Je suis assez satisfait de ma saison, j’ai presque tout gagné en interclubs et je suis en confiance.J’ai logiquement les points pour monter B4, ce qui était mon objectif. Le reste, ce n’est que du bonus" , conclut Kevin Lennerts malgré sa défaite.

Une convivialité retrouvée

Le juge-arbitre de Thimister, Philippe Nizet. ©EDA JR Marot

Le juge-arbitre, Philippe Nizet, dresse un bilan satisfaisant du tournoi de Thimister avec 150 inscrits. "On avait limité à ce nombre et il a été complet en quelques jours" , souligne-t-il. Un succès "habituel" pour le tournoi qui se déroule toujours fin juin. "Je pense que les tournois fonctionnent bien partout pour le moment" , analyse le juge-arbitre, content que la météo ait à nouveau été de la partie tout au long de la compétition. "Je remarque que, de plus en plus, l’ambiance dans les tournois est nettement meilleure qu’il y a 25 ans par exemple.La convivialité est plus grande, les joueurs se respectent. Il y a comme une affinité amicale entre joueurs qui ne se connaissent pas et qui font connaissance sur le terrain. Tout cela est très chouette à vivre. À l’inverse, ce qui est moins bien qu’avant, c’est la disponibilité des joueurs. Elle est très souvent réduite et la ponctualité est négligée" , estime Philippe Nizet.

Les résultats

Dames 25 4

Sabrina Ahn (Trois-Frontières) bat Martine Bebronne (Thimister) 1-6, 6-4, 7-5.

Dames 25 3

Karin Leclerc (La Calamine) bat Delphine Delobbe (Thimister) 6-2, 6-4.

Dames 25 2

Olivia Niessen (Aywaille) bat Mathilde Pinckaers (Aubel) 6-4, 6-2.

Dames 25 1

Julie Hottechamps (Thimister) bat Carmen Feck (Raeren) 6-1, 6-2.

Messieurs 45 5

Georges Bebronne (Thimister) bat Manfred Olivier (Raeren) 7-6, 6-0.

Messieurs 45 4

Laurent Franssen (Welkenraedt) bat Freddy Hepp (Raeren) 3-6, 6-3, 1-0 (Ab.)

Messieurs 45 3

Christian Colles (Eupen) bat Patrick Lejeune (Pepinster) 6-3, 6-1.

Messieurs 45 2

Cédric Mahy (Spa) bat Ludovic Vincent (Montagnard) 7-5, 6-3.

Messieurs 3

William Renauld (Welkenraedt) bat Kevin Lennerts (Theux) 6-3, 6-2.

Messieurs 2

Jérémy Remacle (Embourg) bat Hadrien Lefèvre (Fayenbois) 6-1, 6-1.

Double messieurs 6

Jérémy Bonaventure (Raquette Olne)/Maxime Garroy (Raquette Olne) bat Éric Schutz (Thimister)/Christophe Pauquai-Rensonnet (Thimister) 6-2, 6-4.

Double messieurs 3

Jean-Michel Thonus (Thimister)/Didier Kerf (Thimister) bat Laurent Lognay (Thimister)/Daniel Dutoit (Thimister) 7-5, 6-4.