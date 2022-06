Ce lundi, le club sérésien officialise la nouvelle. "J’ai eu un contact avec José Jeunechamps et tout s’est rapidement accéléré. Il est difficile de prévoir un timing pour ce genre de choses, mais rejoindre un staff professionnel est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Je franchis plusieurs paliers d’un seul coup en rejoignant Seraing. Évidemment, humainement et sportivement, j’ai vécu une expérience formidable à Dison et je quitte ce club avec un pincement au cœur, mais mon staff et mes joueurs ont bien compris ma décision" , explique Jean-Sébastien Legros dans le communiqué.

Titulaire d’un diplôme UEFA A, domicilié à Banneux, à proximité immédiate de… José Jeunechamps, Jean-Sébastien Legros se réjouit de se plonger dans cette aventure, en D1A. "Je serai là pour aider au maximum José et pour apporter ma pierre à l’édifice. Je vais découvrir un autre monde et tout faire pour être performant dans les tâches qui me seront confiées. José est un bosseur et un passionné, qui vient du football amateur, comme moi. Il profite de chaque journée au club, car il vit sa passion. L’état d’esprit est super et me convient totalement. Je pense que nous serons complémentaires. Je connaissais déjà bien Olivier Werner pour l’avoir affronté plusieurs fois comme joueur. Grégory Proment va nous apporter son expérience du très haut niveau" , indique-t-il dans le communiqué du club.