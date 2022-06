Jeudi, le club invitait supporters et sponsors afin de leur faire découvrir le noyau qui évoluera en P3 dès le 14 août. À cette occasion, les neuf transferts entrants ont été présentés. "Nous sommes très fiers de nos nouvelles recrues , explique le président Jean-Pierre Heinen. On a essayé de transférer intelligemment en optant pour un savant mélange entre éléments expérimentés et jeunes joueurs." Du côté des hommes d’expérience, on note l’arrivée de Jérémy Paquay (Lambermont), Anthony Vinaimont (Rechain), Dany Grignard (Waimes) et Julien Servais (RCS Verviers). "Tous ces joueurs ont joué plus haut que la P3, on compte sur eux pour guider nos jeunes joueurs dans la découverte de ce nouveau championnat" , indique Cédric Flon, l’entraîneur champion en P4G.

Reprise le 19 juillet

Sept des neuf transferts. ©ÉdA Fa. Ro.

Côté jeunesse cette fois, les Brian Laurent (Andrimont B), Denis Boutet (Minerois B), Robien Quinta (Rechain B), Mohamed Samantar (Rechain B), Lucas Fassin (Stembert) et Joackim Larbuisson (qui débute dans le football) tenteront de séduire leur nouveau coach afin de se faire une place dans le large noyau.

Au stade Lejoly, la préparation va bon train avant la reprise des entraînements qui est d’ores et déjà fixée au mardi 19 juillet, soit un peu moins d’un mois avant la première rencontre de championnat face à Lontzen. "Le terrain a été réensemencé afin d’avoir une pelouse digne de la P3 , mentionne le président Heinen. Les infrastructures seront petit à petit améliorées, à commencer par des travaux de chauffage, ainsi que l’installation d’une toiture devant la buvette pour nos fidèles supporters" , annonce-t-il.

Quelles seront les ambitions des néo-promus verviétois en P3? "Nous sauver le plus rapidement possible" , explique Cédric Flon. "On espère néanmoins faire mieux encore et si l’on pouvait terminer dans le milieu de classement, la saison serait plus que réussie. Nous ferons un maximum afin que le club puisse s’installer durablement en P3" , conclut le T1.

Vite dit

Lucas Fassin a signé!

Surprise lors de la présentation de l’équipe première jeudi: la présence du buteur Lucas Fassin. Ne se sentant plus à sa place dans l’équipe de Marc Lekeu (Stembert), le joueur a finalement paraphé un contrat du côté de la SRU Verviers.

Vingt-huit

C’est le nombre de joueurs qui composent le noyau de la SRU 2022-2023. Un large groupe qui pourrait constituer un avantage, selon le T1 Cédric Flon.

Fassotte T2

S’il continuera à évoluer sur le terrain, Ludovic Fassotte sera également l’adjoint de Cédric Flon la saison prochaine. Le T1 a tenu à souligner la mentalité exemplaire de son nouveau T2.

Panorama

Durant la période hivernale, la SRU s’entraînera au Panorama afin d’épargner un maximum le seul terrain du Lejoly.

Nouveau bail

Le comité de la SRUVerviers. ©ÉdA Fa. Ro.

Le président Heinen a signé un nouveau bail de 9 ans au Lejoly. Une bonne nouvelle pour la SRU Verviers, qui pourra travailler sereinement durant ces neuf années.